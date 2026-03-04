El géiser ácido más grande del mundo entró en erupción en EUA: Esto debes saber

El géiser ácido más grande del mundo ha comenzado a entrar nuevamente en erupción en el Parque Nacional de Yellowstone, después de permanecer prácticamente inactivo desde el año 2020. El regreso de su actividad ha despertado el interés de científicos y visitantes, ya que se trata de uno de los fenómenos geotérmicos más inusuales del planeta.

El géiser, conocido como Echinus, forma parte de una piscina geotérmica de aproximadamente 20 metros de diámetro, ubicada en una de las zonas más calientes y dinámicas del parque.

¿Por qué este géiser ácido es uno de los más extraños del planeta?

Los géiseres ácidos son poco comunes porque el agua con alta acidez suele destruir las rocas que forman los conductos internos del sistema. En el caso de Echinus, su agua mantiene un pH entre 3.3 y 3.6, similar al del jugo de naranja o el vinagre, un nivel lo suficientemente ácido como para ser inusual, pero no tan extremo como para colapsar el sistema.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la química de Echinus se produce por la mezcla de gases ácidos con aguas subterráneas neutras. Esta combinación permite que el géiser mantenga su estructura interna, algo que no ocurre en la mayoría de los sistemas ácidos del mundo.

La mayoría de los géiseres ácidos del planeta se concentran en Yellowstone, lo que convierte al parque en un laboratorio natural único para estudiar este tipo de fenómenos. Echinus destaca entre todos ellos por su tamaño, su historia eruptiva y la complejidad de su comportamiento.

Para la ciencia, analizar su agua, sus minerales y su frecuencia eruptiva ayuda a comprender cómo interactúan el calor, el agua y los gases en zonas volcánicas activas.

Las erupciones actuales y lo que revelan sobre lo que ocurre bajo tierra

Las erupciones recientes del géiser Echinus se han vuelto cada vez más frecuentes. A partir del 16 de febrero, comenzaron a repetirse cada dos a cinco horas, con chorros de agua que duran varios minutos y alcanzan hasta 9 metros de altura, de acuerdo con ABC News.

Aunque estas alturas son menores a las registradas en décadas pasadas, los expertos consideran que la regularidad del fenómeno es más importante que la potencia. En el pasado, Echinus llegó a expulsar agua hasta 23 metros, con erupciones que duraban más de una hora, especialmente durante los años ochenta y noventa.

Los científicos también creen que los cambios actuales están relacionados con la reorganización de los conductos subterráneos.