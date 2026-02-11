Los volcanes más peligrosos del mundo este 2026 y en qué países están

Hay más de 1,350 volcanes activos en todo el mundo; sin embargo, no todos ameritan una vigilancia constante, considerando su tamaño y ubicación. Aunque, por otro lado, hay algunos que son mucho más peligrosos y que una erupción suya podría resultar en un desastre natural de consecuencias catastróficas.

Por ejemplo, en 1833 hizo erupción el volcán Krakatoa, en un incidente en el que más de 33 mil personas perdieron la vida. Es por eso que vale la pena tener un monitoreo constante de los siguientes volcanes e intentar evitar el riesgo para las poblaciones cercanas:

Volcán Taal

Se encuentra en Filipinas y es uno de los más peligrosos del mundo. Ha tenido muchas erupciones durante siglos y ha cambiado el paisaje de la zona, además de provocar varias muertes. Esto ha hecho que las personas ya no vivan cerca del volcán, pero que se mantenga el monitoreo.

Volcán Santa María

Se encuentra en Guatemala y es un volcán activo que tuvo una erupción abrupta en 1902. De hecho, las autoridades han pedido a la gente no vivir cerca del volcán, previendo que pueda tener algún episodio violento en cualquier momento.

Monte Merapi

En Indonesia, el monte Merapi es otro volcán que ha estado en erupción durante siglos. Este es uno de los más peligrosos, ya que se encuentra muy cerca de áreas densamente pobladas. De hecho, se estima que sus efectos pueden llegar hasta 24 millones de personas.

Monte Nyiragongo

Se encuentra en la República Democrática del Congo. Tiene 3471 metros de altitud y esto lo convierte en uno de los volcanes más notorios del continente africano. De hecho, esto también lo ha llevado a tener lagos de lava constantes en sus alrededores y ser un peligro para la población. Su última erupción fue en 2021 y en aquella ocasión, 400 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares.

Volcán Krakatoa

Es un volcán de caldera ubicado en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra. Aunque se encuentra "lejos" de zonas pobladas, su erupción de 1883 fue tan fuerte que alcanzó países como Nueva Zelanda y Australia.

Monte Vesubio

Ubicado en Italia, en la bahía de Napolés, este volcán es otro de los más peligrosos del mundo, considerando que en su historial fue famoso por destruir las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 d.C.

Volcán Kilauea

Se encuentra en la gran Isla de Hawái y es uno de los volcanes activos que más han puesto en alerta a las autoridades. Sus erupciones constantes han afectado a miles de personas en la isla e incluso ha provocado desplazamientos.

Volcán Popocatépetl

Y México no podía olvidarse. El 'Popo' ha sido vigilado durante siglos por su potencial de erupción catastrófica, considerando que millones de personas han construido sus casas muy cerca del mismo. Aunque sus erupciones han sido menores, sigue siendo una alerta para la población.

