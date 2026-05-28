De nueva cuenta el Gobierno de México mal informó a la población de todo el país con uno de los casos más antigüos que se vivieron en la capital, pues desde la conferencia de prensa mañanera, se hicieron alusiones imprecisas sobre la adquisición de CNI por parte de TV Azteca para que hoy el canal fuera transformado a adn Noticias.

Es preciso recordar que de conformidad con las leyes y en apego al debido proceso, la adquisición de CNI se logró tras una serie de incumplimientos de contrato por quien fuera el dueño del canal en su momento, Javier Moreno Valle.

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¿Cómo fue la compra de CNI por TV Azteca?

Fue en 1998 que Canal 40 se mostraba como una empresa en quiebra, motivo por el cual el mismo Javier Moreno Valle firmó una alianza con TV Azteca para que la empresa de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, le inyectara capital a cambio de compartir contenidos y espacios publicitarios.

En ese momento quien fuera dueño de CNI recibió un total de 25 millones de dólares con la finalidad de que pudieran reestructurar la deuda que mantenían activa, sin embargo, el mismo Moreno Valle desconoció el acuerdo y los contratos con Salinas Pliego de manera unilateral, dejando de transmitir los contenidos de Azteca y sin pagar el préstamo correspondiente.

Tras una batalla legal, en 2002 TV Azteca recuperó la planta transmisora en el cerro del Chiquihuite en la CDMX, pese a ello y a pesar de que el derecho y la ley le daban la razón a Salinas Pliego, la señal regresó a poder de Moreno Valle tras un amparo en el que se prometió el pago del préstamo de los 25 millones de dólares, lo cual nunca ocurrió.

Trabajadores del CNI se fueron a huelga por falta de pagos

Luego de ello y aún con el poder del canal en manos de Moreno Valle, los trabajadores de CNI se fueron a huelga después de meses sin recibir un solo peso de salario. Fueron 350 empleados los que denunciaron los adeudos e incumplimientos contractuales a tal grado de que el mismo canal dejó de transmitir.

Valle fue acusado de fraude y salió de México aún con la deuda. Por su parte, Grupo Salinas se encargó de rescatar al canal; pagó los pasivos laborales, acordó con el sindicato para que la transmisión regresara al aire y el 21 de febrero de 2006, TV Azteca relanzó el Canal 40 bajo el nombre “Proyecto 40”, hoy evolucionado a adn Noticias.

adn Noticias da trabajo a exempleados del CNI

Es importante mencionar que hoy en día, adn Noticias y TV Azteca cuenta con empleados activos que formaban parte de CNI hace más de 20 años, lo cual refuerza el compromiso de grupo con sus trabajadores.

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