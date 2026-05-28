Es oficial: ¿Heredaste una casa y no pagaste ISR? La regla que te exime en 2026

Heredar una casa, dinero u otros bienes no genera Impuesto Sobre la Renta (ISR). Así lo establece el artículo 93, fracción XXII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que exime a las personas físicas del pago de ese impuesto cuando los ingresos provienen de herencias o legados. Sin embargo, estar exento del ISR no significa que el proceso no tenga implicaciones fiscales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo sí debes reportar una herencia ante el SAT en México?

La exención del ISR no elimina todas las obligaciones. Si el valor individual de los bienes heredados supera los 500 mil pesos, debes incluirlo en tu declaración anual. En el caso de inmuebles, esta regla aplica con especial relevancia.

Si el monto es menor, no es obligatorio reportarlo, aunque sí conviene guardar todos los documentos que respalden la operación. Omitir el reporte cuando corresponde puede generar discrepancias fiscales que el SAT detecte en revisiones posteriores.

Además, la autoridad fiscal tiene facultades para pedir información y verificar el origen de los recursos, incluso en casos donde no hay obligación de pago.

Herencia. Vender un inmueble heredado sí genera ISR sobre la ganancia obtenida en la operación. (X: @IrvingPineda)

Otros impuestos y trámites que debes considerar al heredar un inmueble en México

Más allá del ISR, heredar una propiedad puede implicar otros costos fiscales. Uno de ellos es el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI). Además, algunos estados contemplan un impuesto sobre sucesiones.

Si en algún momento el heredero decide vender el inmueble, debe pagar ISR sobre la ganancia obtenida en esa operación. Lo mismo aplica para cualquier ingreso que generen los bienes heredados, como intereses o rendimientos.

Para formalizar el proceso ante el SAT, el heredero o albacea debe reunir:

acta de defunción

identificación oficial

poder notarial

formato de RFC correspondiente

documento que acredite la aceptación del cargo.

Al completar el trámite, el SAT emite un acuse oficial como constancia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.