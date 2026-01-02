2026 será el año con más días feriados, fechas sin clases y no laborales

El 2026 será un año muy especial en México. Tendremos muchos días feriados , habrá vacaciones un poco más largas y, por si fuera poco, el ambiente de la Copa del Mundo nos dará una sensación muy diferente a la otras épocas, ya que la República Mexicana vuelve a ser la sede del evento deportivo más importante del mundo.

De está manera, te compartimos los detalles de los días de descanso contemplados en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que puedas organizar algún plan con anticipación.

Días feriados establecidos en la Ley Federal del Trabajo para 2026

Hay 7 días feriados oficiales contemplados en la LFT , en donde todos los trabajadores deben descansar y, si trabajan, ese día se les pagará al triple:



1 de enero

2 de febrero (conmemoración del 5 de febrero, puente de sábado, domingo y luenes)

(conmemoración del 5 de febrero, puente de sábado, domingo y luenes) 16 de marzo (conmemoración del 21 de marzo, puente de sábado, domingo y lunes)

(conmemoración del 21 de marzo, puente de sábado, domingo y lunes) 1 de mayo (Día del Trabajo, puente de viernes, sábado y domingo)

(Día del Trabajo, puente de viernes, sábado y domingo) 16 de noviembre (conmemoración del 20 de noviembre, puente de sábado, domingo y lunes)

(conmemoración del 20 de noviembre, puente de sábado, domingo y lunes) 25 de diciembre (Navidad, puente de viernes, sábado y domingo)

Vacaciones escolares en 2026

En cuanto a los días sin clases contemplados por SEP, tenemos que el regreso a clases de las vacaciones de invierno es el lunes 12 de enero. Después, los día de descanso serán los siguientes:

Viernes de consejo técnico:



30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Días sin clases por ser feriados:



2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

Y lo más especial, el 11 de junio será feriado en la CDMX por el inicio de la Copa del Mundo, lo que convertirá este 2026 en el año con más días de descanso.

Las vacaciones de Semana Santa son del 30 de marzo al 13 de abril. Y por último, las clases terminan el miércoles 15 de julio.

