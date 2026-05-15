El tráfico de viernes es muy común en la CDMX y más cuando es quincena y hay movilizaciones sociales, así que para que tomes previsiones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones da a conocer qué calles estarán cerradas hoy por bloqueos.
Cortes viales por marchas en CDMX hoy
De acuerdo con el reporte de las autoridades se llevarán a cabo las siguientes marchas:
A las 09:00 horas, integrantes de la CNTE realizarán una manifestación de la Estación “San Cosme”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro al Zócalo capitalino.
Comités para la defensa de la nueva escuela mexicana marcharán de la Estación “Buenavista”, línea B del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
A las 13:00 horas la Asamblea Interuniversitaria y popular por Palestina realizarán una manifestación del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?
Se tienen previstas movilizaciones sociales en las siguientes horas y calles:
09:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Paseo de la Reforma No. 347, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
10:30 horas en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
11:00 horas en Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Moneda No. 4, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
14:00 horas en Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.
15:30 horas en Parque Lira en Av. Parque Lira No. 136, colonia San Miguel Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
16:00 horas en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
17:00 horas en Glorieta de los Insurgentes (Barras) en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
18:00 horas en Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Mtro. Antonio Caso No. 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
