OMS lanza vacantes con sueldo de más de 50 mil pesos y 30 días de vacaciones al año; requisitos y cómo aplicar

Si quieres un trabajo en el sector salud, esta es tu oportunidad pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzo dos vacantes con sueldos de alrededor 80 mil pesos mensuales, así que si quieres aplicar aquí te decimos cómo hacerlo.

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Vacantes en la OMS

De acuerdo con la publicación las vacantes disponibles son como científico y funcionario de financiamiento de salud. Para el primero es necesario contar con:

Doctorado en epidemiología, Bioestadística o campo similar

Dos años de experiencia en epidemiología del cáncer o análisis de supervivencia

Experiencia en estudios multicéntricos internacionales con equipos multidisciplinarios Experiencia supervisando equipos técnicos

Inglés avanzado obligatorio y francés deseable

El contrato es de duración determinada de aproximadamente un año y renovable si hay disponibilidad

El sueldo base anual es de un millón de pesos sujeto a deducciones obligatorias para contribuciones a la pensión y seguro médico. Incluye 30 días de vacaciones anuales y permisos para visitar el país de origen y beca de estudios para hijos dependientes. La fecha límite para aplicar es el 2 de abril de 2026.

Para el puesto de oficial de financiamiento de la salud es necesario contar con:

Título o maestría en salud pública o ciencias de la salud

Cinco años de experiencia en políticas de salud, financiación de sistemas de salud, análisis económico, planificación o evaluación

Inglés avanzado obligatorio

Es un contrato con una remuneración mensual de 3 mil 598 pagada en su equivalente en moneda local. La fecha límite para aplicar es el 23 de marzo de 2026.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Para conocer a detalle todos los requisitos y descripción de funciones deberás ingresar al siguiente enlace y en caso de que cumplas con todos los requerimientos y quieras aplicar podrás hacerlo directamente en el botón donde dice “Solicita en línea” y crear un usuario y contraseña o ingresar tus datos en caso de que ya cuentes con registro.