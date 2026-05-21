El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador en un gato de Nuevo León, mientras que la entidad suma 97 casos acumulados.

El caso fue detectado el 16 de mayo en Sabinas de Hidalgo, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que significa una nueva especie afectada por la infección en el territorio, aparte de bovinos, perros, ovinos y porcinos.

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¿En qué animales se han registrado los casos de gusano barrenador?

Ganado bovino: 52

Perros: 17

Cabras: 10

Caballos: 8

Ovejas: 6

Cerdos: 3

Felinos: 1

¿Cuál es el municipio de Nuevo León más afectado?

Los municipios de Nuevo León más afectados por el gusano barrenador son Aramberri al sumar 30 y Linares 20 casos. Posteriormente están Dotor Arroyo y Montemorelos con 8; General Zaragoza e Iturbide con 4, Cadereyta y Santiago 3, Allende, Galeana, General Terán, Hualahuises, Monterrey, Sabinas Hidalgo 2. Por otro lado Higueras, Juárez, Marín, Mier y Noriega y San Pedro 1.

EUA restringe ganado mexicano por gusano barrenador

La plaga de gusano barrenador ha afectado gravemente a las exportaciones mexicanas, ya que ha impedido vender aproximadamente 1.8 millones de cabezas, según el Consejo Mexicano de la Carne.

Durante la presentación del Compendio Estadístico 2026, Ernesto Salazar, gerente de estudios económicos y comercio del organismo señaló que esta afectación significa que México dejó de captar 1.850 millones de dólares.

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