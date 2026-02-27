Amazon Autos: cómo rentar en Estados Unidos paso a paso y dónde está disponible

Amazon ya no es solo el lugar donde compras libros, electrodomésticos o ropa. Con el lanzamiento de Amazon Autos, el gigante del comercio electrónico entró de lleno al mercado automotriz en Estados Unidos, ofreciendo una experiencia completamente en línea para adquirir y rentar vehículos sin necesidad de pisar una agencia.

La plataforma llegó de forma oficial en diciembre de 2024, con Hyundai como socio exclusivo de lanzamiento. Desde entonces, Amazon Autos ha expandido su red de concesionarios participantes a más de 130 ciudades a lo largo del país, consolidándose como una opción real para quienes buscan movilidad sin complicaciones.

¿Cómo rentar un auto en Amazon Autos paso a paso?

El proceso para rentar o comprar un vehículo a través de Amazon Autos es tan sencillo como hacer cualquier otra compra en la plataforma. Solo necesitas tener una cuenta activa de Amazon y acceder al portal amazon autos desde tu computadora o celular.

Una vez dentro, puedes filtrar los vehículos por modelo, año, color y características. La plataforma muestra precios transparentes sin cargos ocultos, además de los reportes de historial del vehículo. Esto representa una ventaja significativa frente a los métodos tradicionales de compra en una agencia física.

Cuando eliges el auto que más te conviene, puedes completar todo el proceso en línea, incluyendo el financiamiento si aplica. Una vez confirmada tu orden, tienes hasta tres días para recoger el vehículo en el concesionario participante más cercano dentro de un radio de 75 millas.

Un beneficio adicional es la política de devolución de tres días y hasta 300 millas. Si el auto no cumple tus expectativas al momento de recogerlo, puedes cancelar la compra sin penalización. Todos los autos usados incluyen también una garantía limitada mínima de 30 días o 1,000 millas.

En qué estados está disponible Amazon Autos para alquilar autos

El servicio de Amazon Autos inició operaciones en ciudades clave como Los Ángeles (California), Seattle (Washington), Houston (Texas) y Dallas, también en Texas. Estas fueron las primeras urbes donde los usuarios pudieron explorar el inventario directamente desde la app.

A partir de agosto de 2025, Amazon amplió su catálogo con vehículos usados y certificados (CPO), comenzando nuevamente desde Los Ángeles con planes de expansión a más ciudades en los meses siguientes. La alianza con Hertz permitió sumar miles de unidades seminuevas de flotilla a las opciones disponibles en la plataforma.

Hertz y Amazon tienen como objetivo extender el servicio a 45 ubicaciones en todo el país, alineando la disponibilidad con la extensa red de puntos de Amazon Autos ya establecida. A finales de 2025, Ford también se unió como socio, poniendo sus autos usados certificados bajo el sello Ford Blue Advantage disponibles en la plataforma.noticias.

Si bien el servicio aún está en expansión, resulta evidente que Amazon busca estar presente en todas las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos. Quienes viven a no más de 75 millas de una ciudad participante ya pueden aprovechar este servicio para moverse sin depender de una agencia tradicional.