Edomex ya puso en marcha programa de canje de armas: puedes obtener hasta 22,920 pesos y estas son las fechas límites

El Estado de México ya puso en marcha la campaña de canje de armas 2026 “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, una estrategia impulsada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno estatal y autoridades de seguridad para reducir la circulación de armas y prevenir hechos violentos dentro de las comunidades mexiquenses.

El programa permite entregar armas de fuego, cartuchos y explosivos de forma totalmente anónima a cambio de dinero en efectivo. Estará activo hasta el próximo 26 de septiembre de 2026 en distintos municipios del Edomex y contempla pagos que pueden alcanzar hasta 22 mil 920 pesos por armas largas de uso exclusivo del Ejército en buen estado.

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¿Cómo funciona el programa de canje de armas en Edomex?

El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” permite que cualquier persona entregue armas de manera voluntaria y sin enfrentar investigaciones o sanciones relacionadas con la posesión del arma. Las autoridades aclararon que no se solicitan datos personales y que todo el proceso es completamente confidencial.

Una vez que el ciudadano acude al módulo, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realiza un avalúo del arma con base en el tabulador oficial del programa. Si la persona acepta el monto ofrecido, recibe el dinero en efectivo y el arma es destruida frente al propietario para evitar que vuelva a ser utilizada.

El proceso oficial funciona de la siguiente manera:

Entrega voluntaria y anónima del arma

Avalúo realizado por personal militar

Decisión libre de aceptar o rechazar el canje

Pago inmediato en efectivo

Destrucción del arma frente al ciudadano

Las autoridades también señalaron que si la persona decide no continuar después del avalúo, el arma puede ser devuelta sin consecuencias.

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¿Cuánto dinero pueden pagar por entregar un arma?

El monto económico depende del tipo de arma, calibre, funcionamiento y estado físico. El tabulador oficial contempla pagos para armas cortas, rifles, escopetas, granadas, cartuchos y armamento de uso exclusivo militar.

Entre los montos más destacados del programa se encuentran:

Pistolas permitidas para civiles: hasta 8 mil 399 pesos

Rifles y carabinas: más de 10 mil pesos

Fusiles de alto poder y armas automáticas: hasta 22 mil 920 pesos

Granadas activas: hasta 726 pesos

Cartuchos útiles: hasta 4 pesos por pieza

En el caso de armas automáticas o fusiles de uso exclusivo del Ejército, como algunos modelos calibre 7.62 mm o AK-47, el pago máximo puede alcanzar los 22 mil 920 pesos cuando el arma se encuentra en buenas condiciones.

Las autoridades indicaron que incluso armas hechizas, modificadas o deterioradas pueden ser recibidas, aunque con montos menores establecidos en el tabulador oficial.

¿Qué municipios tendrán módulos de canje de armas?

La campaña se desarrollará en dos etapas. La primera inició el 18 de mayo y concluirá el 13 de junio, mientras que la segunda se realizará del 3 de agosto al 26 de septiembre de 2026.

Durante las próximas semanas habrá módulos instalados en distintos municipios mexiquenses. Algunas de las sedes confirmadas son:

Cuautitlán Izcalli

La Paz

Teoloyucan

Ecatepec

Chicoloapan

Ixtapaluca

Chimalhuacán

Zumpango

Texcoco

Tultitlán

Valle de Chalco

Coacalco

Las autoridades informaron que los módulos se instalan principalmente en las inmediaciones de presidencias municipales y espacios públicos autorizados dentro de los 40 municipios participantes del Estado de México.

¿Cuál es el horario de atención y qué recomendaciones hicieron las autoridades?

Los módulos de canje operan de lunes a viernes en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, mientras que los sábados brindan atención de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad del Estado de México recomendaron trasladar las armas con precaución y acudir únicamente a módulos oficiales autorizados. También pidieron evitar manipular el arma durante el trayecto y no difundir información del traslado en redes sociales por motivos de seguridad.

Entre las principales recomendaciones oficiales destacan:

No manipular el arma durante el traslado

Acudir únicamente a módulos autorizados

Evitar publicar el traslado en redes sociales

Transportar el arma descargada

Consultar previamente fechas y sedes oficiales

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