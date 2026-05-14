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CDMX podría colapsar; hora y calles afectadas por la megamarcha de la CNTE este 15 de mayo
/Ciudad/Video

Fuga de agua en la CDMX inunda sótano de teatro en la colonia Juárez

Una denuncia ciudadana reportó que desde las 06:00 de la mañana se registró una fuerte fuga de agua entre Versalles y Atenas en la colonia Juárez.

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Por: Yael Toribio