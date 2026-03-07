Visa americana por 15 dólares: Lista de personas que pueden solicitar este beneficio en 2026

Ingresar a Estados Unidos requiere visa americana. Este documento es solicitado por el país norteamericano como medida de seguridad y control migratorio para regular la entrada de extranjeros, garantizando que el motivo del viaje (turismo, negocios, estudios o trabajo) sea legítimo y temporal. Permite a las autoridades verificar antecedentes y asegurar que los visitantes cumplan con los requisitos legales antes de su llegada.

¿Viajas al país vecino? Un sector de la población que puede obtener un gran descuento al realizar el pago de este trámite. El costo de la visa americana de turista (B1/B2) en 2026 se mantiene en $185 dólares para la tarifa base de solicitud, no obstante hay una excepción que permite tramitar este documento por solo 15 dólares.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Quiénes pueden pedir la visa americana 2026 por 15 dólares?

Este beneficio está dirigido únicamente a menores de edad mexicanos, de acuerdo con información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México y el Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado.

Aplica exclusivamente a niños menores de 15 años, siempre que al menos uno de sus padres o tutores legales sea mexicano y tenga una visa de turista vigente (válida por 10 años) o esté solicitándola simultáneamente. La visa para el menor tendrá una validez de hasta 10 años o hasta que cumpla 15 años, lo que ocurra primero.

Si el menor cumple con alguno de estos requisitos, podrá pagar 15 dólares en lugar de los 185 dólares que cuesta la visa para adultos.

Cabe destacar que una vez que se paga la tarifa reducida no se puede cambiar posteriormente a la tarifa completa ni pagar la diferencia, y el pago no es reembolsable.

¿Cómo tramitar la visa americana 2026 de 15 dólares?

El proceso es idéntico al de una visa regular: crea una cuenta en el sitio oficial de visas de la Embajada (https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/), completa el formulario DS-160, paga la tarifa reducida de 15 dólares (aproximadamente 262 pesos mexicanos) en bancos autorizados y asiste a la entrevista consular.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.