Anuncian aumento de más de $100 en el precio de la visa americana: costos, documentos y todo lo que debe saber para 2026

Estados Unidos informó que a partir del año 2026 se aplicará un incremento en el precio de la visa americana, lo que afectará a ciudadanos de todo el mundo que soliciten ingreso temporal al país.

El ajuste se realiza según la categoría de visa y busca cubrir costos operativos y mejorar los servicios consulares, según el Departamento de Estado de EEUU.

Los solicitantes deben estar atentos porque los pagos realizados antes de la fecha de vigencia mantienen el precio anterior, mientras que los trámites posteriores deberán cubrir la nueva tarifa.

Nuevo costo de la visa americana

A continuación, los montos actualizados para algunas de las visas más solicitadas:

Visa B-1/B-2 (turismo y negocios) : de $160 a $185

: de $160 a $185 Visa F-1/M-1 (estudiantes) : de $160 a $190

: de $160 a $190 Visa H-1B (trabajo temporal) : de $190 a $205

: de $190 a $205 Visa J-1 (intercambio y programas culturales): de $180 a $200

Nota: Estos montos son referenciales según el aviso oficial del Departamento de Estado. Para visas de otras categorías, se recomienda consultar la página oficial del Departamento de Estado de EEUU.

Pasos detallados para pagar la nueva tarifa y solicitar la visa

Para garantizar que la solicitud se procese correctamente, los solicitantes deben seguir un procedimiento claro y ordenado:

Identificar el tipo de visa según el motivo del viaje (turismo, negocios, estudio, trabajo temporal, intercambio cultural). Verificar la tarifa vigente en la página oficial de la embajada o consulado de EE.UU., asegurándose de usar los montos actualizados. Realizar el pago únicamente por canales oficiales, ya sea en línea o a través de bancos autorizados. Evite intermediarios no autorizados que puedan cobrar tarifas adicionales. Programar la cita consular únicamente después de haber completado el pago y confirmado la tarifa correcta. Reunir toda la documentación necesaria: pasaporte vigente, formularios de solicitud, comprobantes de pago y cartas de respaldo según la categoría de visa. Asistir a la entrevista consular en la fecha programada, llevando todos los documentos requeridos y copias de los pagos realizados.



Cada paso es fundamental, ya que un error en el pago o en la documentación puede retrasar el proceso o incluso provocar la cancelación de la cita, obligando al solicitante a reprogramar y cubrir nuevamente la tarifa.

Consejos para solicitantes y recomendaciones adicionales

Además de cumplir con los pasos anteriores, USCIS y el Departamento de Estado sugieren algunas buenas prácticas:

Planificar con anticipación : revise tarifas y disponibilidad de citas para evitar problemas de última hora.

: revise tarifas y disponibilidad de citas para evitar problemas de última hora. Mantener registro de los pagos : guarde comprobantes y recibos, ya que pueden ser solicitados en la entrevista.

: guarde comprobantes y recibos, ya que pueden ser solicitados en la entrevista. Consultar fuentes oficiales: el portal del consulado y la embajada de EEUU siempre tendrá la información más actualizada sobre tarifas, fechas y procedimientos.