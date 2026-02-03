Estas son las únicas personas que no deben realizar entrevista para tramitar la visa de Estados Unidos

A partir del 1 de octubre de 2025, las reglas del juego para ingresar a Estados Unidos cambiaron de manera significativa para los solicitantes mexicanos. El Departamento de Estado determinó que la entrevista consular presencial vuelve a ser un requisito generalizado, eliminando las facilidades automáticas que existían por edad. Esto significa que tanto los menores de 14 años como los adultos mayores de 79 años, quienes anteriormente gozaban de este beneficio, ahora deberán presentarse ante las autoridades consulares salvo casos muy específicos.

Esta modificación busca reforzar los filtros de seguridad y homologar los procesos. Sin embargo, aún existen ventanas de oportunidad para renovar o tramitar el documento sin tener que pasar por la entrevista cara a cara con un oficial consular. Conocer estas excepciones es vital para agilizar tu trámite y evitar vueltas innecesarias.

¿Quiénes conservan el beneficio de exención de entrevista?

Aunque la regla general se ha endurecido, el gobierno estadounidense mantiene la exención de entrevista bajo criterios estrictos que dependen más del tipo de visado y del historial del solicitante que de su edad. Si estás planeando tu viaje o renovación, es crucial que verifiques si encajas en alguno de los siguientes perfiles.

De acuerdo con la normativa vigente, los siguientes grupos no requieren entrevista:

Visas Diplomáticas y Oficiales: Solicitantes bajo las categorías A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1. (Nota: Esto no aplica para empleados personales o asistentes de funcionarios).

Solicitantes bajo las categorías A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1. (Nota: Esto no aplica para empleados personales o asistentes de funcionarios). Renovación de Visa de Turista (B1/B2): Personas que renueven su visa o Tarjeta de Cruce Fronterizo dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento . (Aclaración: la visa anterior debió emitirse por el periodo de validez total y el solicitante debe tener al menos 18 años actualmente).

Personas que renueven su visa o Tarjeta de Cruce Fronterizo dentro de los . (Aclaración: la visa anterior debió emitirse por el periodo de validez total y el solicitante debe tener al menos 18 años actualmente). Renovación de Visa H-2A: Trabajadores agrícolas que renueven su documento dentro del año posterior a su expiración, siempre que la anterior haya tenido validez total.

Requisitos obligatorios y cambios para familias

Para que las excepciones anteriores sean válidas, no basta con tener el tipo de visa correcto. Los solicitantes deben cumplir con un perfil de "bajo riesgo" para la seguridad estadounidense. Es fundamental que el trámite se realice en su país de residencia habitual (en este caso, México) y que nunca hayan sufrido un rechazo de visa en el pasado, a menos que dicho rechazo haya sido formalmente superado o perdonado.

¿Qué pasa con los niños y abuelos? Este es el punto que más dudas ha generado. Anteriormente, las familias daban por hecho que los niños pequeños y los abuelos no pisaban el consulado. Con la actualización del 18 de septiembre de 2025, que entró en vigor en octubre:

Menores de 14 años: Ahora son tratados como solicitantes independientes y, por regla general, deben asistir a entrevista.

Ahora son tratados como solicitantes independientes y, por regla general, deben asistir a entrevista. Mayores de 79 años: También pierden la exención automática por edad y deben comparecer.

Es importante destacar que, aunque cumplas con todos los requisitos para exentar la entrevista, la decisión final siempre recae en la autoridad consular. Si el oficial considera necesario verificar algún dato, tiene la facultad de citarte en cualquier momento del proceso. Por ello, se recomienda revisar la página oficial del consulado de tu localidad antes de acudir, preparar la documentación completa y considerar que los tiempos de traslado y espera ahora aplicarán para todos los miembros de la familia.