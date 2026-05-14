Es oficial en Jalisco: lanzan la “Tarjeta Azul” para combatir la explotación infantil

El Gobierno de Jalisco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el sector hotelero firmaron un convenio para proteger a niñas y niños ante el aumento de turismo internacional previo al Mundial.

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¿Qué es la campaña “Tarjeta Azul” y cuál es su objetivo?

La campaña “Tarjeta Azul” oficializada por Jalisco, UNICEF y el sector hotelero busca prevenir la violencia y la explotación sexual infantil en el contexto de eventos masivos y la llegada de visitantes internacionales de cara al próximo Mundial de fútbol.

El acuerdo incluye tres ejes principales:

Capacitación continua del personal hotelero para identificar señales de explotación sexual infantil.

del personal hotelero para identificar señales de explotación sexual infantil. Implementación de protocolos de actuación estandarizados ante posibles situaciones de riesgo para menores de edad.

estandarizados ante posibles situaciones de riesgo para menores de edad. Fortalecimiento de mecanismos de denuncia, orientados tanto a turistas nacionales como extranjeros.

La estrategia está especialmente dirigida a las ciudades sede y alternas que concentrarán mayor afluencia de visitantes, y se apoya en el Código de Conducta Nacional impulsado por la Secretaría de Turismo.

¿Por qué los grandes eventos deportivos representan un riesgo para la niñez?

Uno de los puntos más urgentes que se destacaron durante el lanzamiento de la campaña fue el vínculo entre eventos deportivos masivos y el aumento de la violencia.

Según datos de UNICEF, estos contextos pueden provocar aumentos en la violencia:

34% más de casos de violencia familiar cuando un equipo pierde

más de casos de cuando un equipo pierde Entre 26% y 28% más de casos cuando gana o empata .

más de casos cuando . 17% de incremento en diversas violaciones a los derechos de la niñez.

Fernando Carrera, representante de UNICEF México, fue directo al respecto, señaló que hay turismo que no llega con buenas intenciones y que el objetivo es organizarse para proteger a los niños de Jalisco y de otros lugares. “Que lo que es fiesta sea fiesta para todos y no fiesta para unos y un infierno para otros”, sostuvo el funcionario.

Bajo el lema “Si es penal, a la niñez se le cuida, no se le lastima”, la campaña busca generar conciencia colectiva y facilitar la denuncia a través de las líneas 911, 089 y servicios de atención especializada disponibles en todo el estado.

Los hoteles participantes contarán con materiales informativos que orientan sobre cómo detectar situaciones de explotación y cómo reportarlas de forma inmediata, convirtiendo al sector turístico en un aliado clave en la protección de los derechos de la infancia.

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