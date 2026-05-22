Confirmado en Jalisco: esta es la fecha límite de los trabajadores del estado para recibir el pago de utilidades

El sector laboral en el occidente del país registra movimientos importantes debido al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas. Los empleados de la entidad esperan este beneficio anual con el fin de mejorar sus ingresos personales, pero esto tiene fecha límite que muy pocos conocen para recibir el pago de utilidades.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Jalisco vigila de cerca que los centros laborales cumplan con la normativa vigente durante esta temporada. Hacer valer este derecho en tiempo y forma requiere conocer el esquema de contratación bajo el cual prestas tus servicios profesionales.

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¿Cuál es la fecha límite para el pago de utilidades en Jalisco?

El calendario oficial establece dos fechas definitivas para que las empresas y los patrones cumplan con la entrega de los recursos financieros a sus empleados. Las personas que prestan sus servicios para una empresa o persona moral tienen como plazo máximo hasta el 30 de mayo para ver reflejado el dinero.

Los ciudadanos que laboran bajo las órdenes de un patrón físico disponen de un esquema diferente, fijando el 29 de junio como el día límite legal. Este derecho laboral equivale al 10% de las ganancias utilitarias netas que la empresa o empleador generó durante todo el año fiscal previo.

Las personas que detecten irregularidades o no reciban el monto correspondiente en las fechas citadas disponen de asesoría jurídica gratuita en la entidad. La ciudadanía puede acudir a la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo en Calzada de las Palmas 96, Guadalajara, o comunicarse al teléfono 3330-30-1000 extensiones 26710, 26700 y 26712 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas. Otra opción es el Centro de Conciliación Laboral Jalisco en Lateral Juan Gil Preciado 6735, con atención en el número 3336-68-1869.

Pago de utilidades en Mexico 2024 El reparto obligatorio equivale al 10% de las ganancias fiscales obtenidas por la empresa el año anterior. (Canva)

¿Qué trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades en Jalisco?

La legislación mexicana protege a una gran parte de la fuerza laboral que sumó esfuerzos durante el ejercicio fiscal anterior en las corporaciones de la entidad. Las personas que laboraron al menos 60 días en ese periodo deben recibir esta compensación económica obligatoria por su actividad.

El beneficio constitucional aplica tanto para los empleados de base como para el personal de confianza, empleados eventuales y extrabajadores que cumplan con la antigüedad mínima requerida. Las personas que pasaron por periodos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad también conservan intacto este beneficio económico.

La normativa vigente excluye de este proceso a los directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas de las compañías establecidas en la región. Los prestadores de servicios profesionales que cobran mediante el esquema de honorarios tampoco participan en esta distribución monetaria anual.

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