Se desploma elevador con Carín León y Meylin Zúñiga en CDMX; esto se sabe del accidente

Carín León y su novia Meylin Zúñiga vivieron momentos de angustia cuando el elevador en el que viajaban se desplomó al menos un piso. El accidente ocurrió en el interior de un hotel en la CDMX donde el cantante realizó la exitosa presentación de su nuevo material discográfico titulado MUDA.

El famoso fue captado por medios de comunicación sacando a su novia en brazos, para llevarla de inmediato a un hospital, donde fue atendida por la fractura de su tobillo. Te contamos todo lo que se sabe del estado de salud de Carín León y de su pareja.

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Carín León y su novia sufren accidente en elevador tras presentación en la CDMX

La noche de este martes 5 de mayo, Carín León realizó una presentación para medios de su nuevo disco MUDA. Tras el show, el famoso ingresó a un elevador junto con su novia y parte de su equipo cuando ya se retiraban del lugar.

De acuerdo con la comunicadora Chamonic, el elevador tenía exceso de peso, lo que ocasionó una caída de aproximadamente un piso. Se informó también que la única persona que sufrió una lesión considerable fue la novia del cantante, quien presentó una fractura de tobillo.

¿Cuál es el estado de salud de Clarín León y Meylin Zúñiga?

A su salida del hospital Español de la CDMX, donde atendieron a su novia, Carín León confirmó que su novia tenía una fractura.

“Se quebró la pierna mi mujer, sorry… pero todo bien, nomás ella se quebró el pie y ahorita ya la llevamos para que descanse‘’, dijo.

Meylin Zúñiga confrima fractura de tobillo. Meylin Zúñiga confrima fractura de tobillo tras presentación del nuevo disco de Carín León.

En su cuenta de Instagram, Mey Zúñiga compartió una fotografía de su tobillo enyesado. La novia de Carín León explicó que, efectivamente, había sufrido una caída repentina en un ascensor, lo que le había provocado la fractura.

Sin embargo, la joven tomó con optimismo el accidente, al que describió como “Break a leg”. “Tuvimos una noche increíble. Pero lo tomaré como un buen augurio”, escribió en su publicación.

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