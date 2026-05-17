Es oficial en Edomex: en medio de la nueva Ley de Bienestar Animal, esto es lo que ocurrirá con las peleas de gallos y charreadas

Edomex despeja dudas sobre la nueva legislación animal. Tras la aprobación de la histórica Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, miles de mexiquenses vinculados al sector tradicional pusieron la mirada en el Congreso local para conocer el futuro de actividades como las peleas de gallos y las charreadas. La respuesta oficial ya está sobre la mesa y aclara el panorama para los siguientes meses en la entidad.

El Congreso del Estado de México precisó que la nueva legislación, que endurece las sanciones por maltrato animal hasta con 15 años de prisión en casos agravados, no prohíbe ni sanciona las peleas de gallos, charreadas ni jaripeos, siempre que se realicen conforme a la normatividad vigente.

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¿Qué pasará con las peleas de gallos en Edomex?

Las peleas de gallos seguirán siendo una actividad permitida en el Estado de México pese a la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal. Legisladores de Morena aclararon en sesión que esta tradición quedó fuera de las sanciones contempladas en la reforma, en respuesta a las inquietudes manifestadas por el sector gallístico.

La aclaración fue determinante para municipios mexiquenses con fuerte tradición palenquera, donde la actividad genera empleos directos e indirectos y forma parte del entramado económico local de ferias regionales. La condición que mantiene la legalidad es que los eventos se desarrollen conforme a la normativa estatal vigente, incluyendo permisos, licencias y reglamentación municipal correspondiente.

¿Qué dice la ley sobre las charreadas en el Estado de México?

Las charreadas y jaripeos también quedaron fuera del alcance sancionatorio de la nueva legislación. Estas dos actividades, consideradas parte del patrimonio cultural mexicano y declaradas deporte nacional, mantienen su estatus legal en la entidad mexiquense bajo la nueva ley.

Jaripeos De acuerdo con el Artículo 235, no se consideran actos de maltrato o crueldad.

La charrería es reconocida desde 2016 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, una distinción que respalda su continuidad como expresión tradicional. En el Estado de México, esta práctica cuenta con asociaciones, lienzos y federaciones que operan bajo regulación específica, distinta a la marco general de la nueva Ley de Bienestar Animal.

¿En qué se enfoca la nueva Ley de Bienestar Animal del Edomex?

La nueva legislación, aprobada por unanimidad en el Congreso mexiquense en abril de 2026 e impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, centra su alcance en los animales de compañía y en combatir el maltrato directo. Estos son los principales ejes de la ley:

Reconocimiento de los animales como seres sintientes con derecho a un trato digno.

con derecho a un trato digno. Sanciones penales de hasta 15 años de prisión en casos agravados de maltrato.

de hasta 15 años de prisión en casos agravados de maltrato. Multas de hasta 35 mil pesos por crueldad animal.

por crueldad animal. Prohibición de venta de animales en vía pública , una de las principales causas de abandono.

, una de las principales causas de abandono. Creación del Registro Único de Animales de Compañía para fomentar la tenencia responsable.

para fomentar la tenencia responsable. Centros estatales y municipales de Control y Bienestar Animal con servicios de rescate, esterilización y adopción.

con servicios de rescate, esterilización y adopción. Conformación del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal .

. Establecimiento de un fondo de protección y un padrón oficial de asociaciones protectoras.

¿Por qué se aclaró el alcance de la ley en Edomex?

La aclaración del Congreso mexiquense llegó tras protestas en Toluca por parte de sectores que temían que la nueva ley afectara directamente a las peleas de gallos, charreadas y jaripeos. La presión de productores, organizadores de ferias y asociaciones de charros llevó a los legisladores a precisar el contenido del dictamen aprobado.

El paquete legislativo integró 17 iniciativas presentadas por las bancadas de Morena, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, así como por la propia titular del Ejecutivo estatal. La amplitud del consenso buscó equilibrar el avance en derechos animales con el respeto a actividades tradicionales reguladas, manteniendo la mira en el verdadero foco de la reforma: el combate al maltrato cotidiano y al abandono.

¿Qué números justifican la nueva ley en Edomex?

El coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello —uno de los principales impulsores de la reforma—, expuso cifras contundentes sobre la problemática que motivó la legislación:

En el Estado de México existen más de 6 millones de animales de compañía .

. Cerca de 2.5 millones se encuentran en situación de calle.

se encuentran en situación de calle. México figura entre los países con mayor maltrato animal a nivel mundial.

El legislador subrayó la urgencia de enfrentar una problemática que durante años se mantuvo en el olvido, con un enfoque que apunta directamente al abandono, la violencia y la falta de regulación en torno a perros, gatos y otras especies de compañía.

¿Qué tradiciones y ferias seguirán vigentes en Edomex?

Tras la aclaración del Congreso mexiquense, las ferias regionales y tradiciones populares que incluyen peleas de gallos, charreadas y jaripeos podrán continuar operando sin riesgo de sanción bajo la nueva ley, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con los permisos municipales correspondientes.

Operar conforme a la normatividad estatal vigente.

Respetar la regulación específica de cada actividad tradicional.

Con esta aclaración, el Estado de México se mantiene como una de las entidades donde estas tradiciones conviven con un marco legal endurecido contra el maltrato a animales de compañía, en una fórmula que el Congreso definió como un equilibrio entre derechos animales y respeto a las prácticas culturales reguladas.

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