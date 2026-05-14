Confirmado en Tlajomulco: rehabilitan carretera clave para esta colonia del municipio

El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación del ingreso principal de Colinas de Santa Anita, una vialidad estratégica para los vecinos de la zona. Los trabajos contemplan más de 410 metros lineales de intervención en este municipio de Jalisco, con carpeta asfáltica y señalamiento horizontal y vertical para mejorar la circulación y la seguridad vial.

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¿Qué obras se realizan en Colinas de Santa Anita, Tlajomulco?

La superficie total de intervención abarca casi 3,500 metros cuadrados, incluyendo los dos ingresos: el de Colinas y el de Lomas. La técnica utilizada consiste en el desbaste de la superficie dañada para luego aplicar una mezcla con polímeros que mejora el rodamiento.

La intervención en esta colonia de Tlajomulco incluye:

Trabajos de mejoramiento de la superficie de rodamiento

de la superficie de rodamiento Colocación de señalamiento horizontal y vertical

Además, las autoridades se comprometieron a instalar un parador seguro para el transporte público en el acceso a la colonia.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, también informó que se gestionó la intervención del carril de desaceleración —un tramo federal— y que el Gobierno Federal ya dio el visto bueno para participar en esa etapa.

¿Cuánto invertirá Tlajomulco en la rehabilitación de Colinas de Santa Anita?

Conforme a la información oficial, la inversión municipal destinada a esta obra en Jalisco es de 3 millones de pesos.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez encabezó personalmente el arranque de los trabajos, señalando que la obra responde a una solicitud directa de los vecinos. El alcalde subrayó que la administración seguirá atendiendo la agenda de pendientes planteada por los colonos de la zona.

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