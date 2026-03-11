Depósito confirmado: los alumnos que cobrarán la Beca Rita Cetina sin hacer ningún trámite

El depósito de la Beca Rita Cetina avanza entre familias de primaria en México. Con un gran número de beneficiarios, existe el caso particular de alumnos que cobrarán el apoyo sin hacer ningún trámite adicional. ¿Por qué surgió esta nueva medida?

¿Quiénes no deben registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

La Beca Rita Cetina otorga 2,500 pesos anuales por cada alumno de primaria pública para apoyar la compra de útiles y uniformes escolares. Las familias que contaron con la antigua Beca Benito Juárez no deben completar ningún registro en la plataforma de Bienestar para obtener este beneficio.

Si tu hijo o hija ya cuenta con algún apoyo federal activo, el sistema del gobierno conserva todos los expedientes digitales para continuar. El proceso de registro nuevo aplica únicamente para quienes nunca tuvieron un beneficio federal de este tipo.

Un registro duplicado activa protocolos de seguridad en la Coordinación Nacional de Becas, porque el sistema no puede determinar cuál solicitud es la vigente. Ante esa situación, los pagos programados del estudiante quedan congelados mientras el personal valida el expediente.

Quienes hayan percibido la Beca Benito Juárez no necesitan inscribirse para recibir la Beca Rita Cetina. |Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en la Beca Rita Cetina 2026?

Para inscribirse en la Beca Rita Cetina 2026, la madre, el padre o el tutor debe ingresar a la plataforma www.becaritacetina.gob.mx con su cuenta Llave MX. El trámite es gratuito y se realiza en línea sin acudir a ninguna oficina.

De la madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

De la o el estudiante:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Una vez validada la información del registro, el Banco del Bienestar entregará las tarjetas a quienes completaron el trámite en el plazo oficial. El plazo oficial de inscripción cierra el 19 de marzo de 2026 para alumnos de primarias públicas.