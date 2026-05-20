Lo que parecía un procedimiento estético rutinario terminó convirtiéndose en un caso que hoy mantiene en alerta a autoridades y familiares. Blanca Adriana Vázquez acudió a Detox Clínica, ubicada en Zavaleta en Puebla, en donde desapareció.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Blanca ingresó el pasado lunes 18 de mayo al establecimiento, presuntamente recomendada por una amiga del gimansio.

La mujer de 37 años entró caminando, acompañada de su esposo Florencio Ramos y con la intención de someterse a una cirugía estética; sin embargo, jamás volvió a salir.

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¿Qué cirugía se práctico Blanca Adriana?

La originaria de Huauchinango acudió al consultorio médico inicialmente para una valoración. No obstante, el personal a cargo la convenció de someterse de forma inmediata a una intervención quirúrgica de liposucción.

Durante el procedimiento, el personal de la clínica le pidió al esposo salir a comprar una faja, vendas y medicamentos, y le proporcionaron un número telefónico para llamar a su regreso. Cuando volvió, aproximadamente una hora después, encontró el inmueble completamente cerrado y sin respuesta.

🚨 ALERTA DE BÚSQUEDA 🚨 Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, desapareció en Puebla tras acudir a una clínica de belleza en Calzada Zavaleta 2511. Lo último que se sabe de ella ha encendido las alarmas. Cualquier dato o información puede hacer la diferencia#AbrimosHilo… pic.twitter.com/39WM0cnUAh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 21, 2026

Ante la situación, Florencio Ramos solicitó apoyo a la línea de emergencia 911, lo que generó la movilización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Dónde está Blanca Adriana?

La preocupación aumentó luego de que cámaras de seguridad captaron el momento en que presuntamente dos mujeres y un hombre —identificado presuntamente como la doctora, su hijo y una empleada— sacan del establecimiento un bulto que podría ser una persona inconsciente.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo el supuesto cuerpo es subido a un vehículo Mini Cooper rojo con placas XVD-894-B.

La Fiscalía de Puebla localizó el automóvil involucrado en el municipio de San Pedro Cholula; sin embargo, hasta el momento no existe rastro del paradero de Blanca Adriana.

El propietario del inmueble donde operaba la supuesta clínica declaró ante autoridades que el lugar únicamente era rentado y se deslindó de cualquier responsabilidad.

Mientras tanto, agentes ministeriales continúan realizando diligencias y cateos para ubicar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Asimismo se activó el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.

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