Se reportan al menos dos personas muertas tras una balacera hoy 20 de mayo en la Calzada México-Tacuba, colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Al lugar de los hechos ya llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), quienes mantienen un acordonamiento para levantar indicios.

#ÚltimaHora 🔴 Un tiroteo registrado en la calle Privada Allende y México-Tacuba, en la colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo, #CDMX, dejó como saldo dos personas sin vida. Autoridades ya investigan lo ocurrido en la zona 📰⚠️



📹: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/BodqTlqsyZ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

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¿Qué pasó en la Calzada México-Tacuba?

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que caminaban en la Calzada México-Tacuba, cerca de la zona norte iniciaron una discusión. Durante la confrontación, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra el otro hombre para, posteriormente, autolesionarse.

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