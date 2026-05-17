¿Te tocó? Colonias que siguen sin agua en Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan este domingo 17 de mayo

El corte de agua CDMX sigue afectando a cientos de familias este domingo 17 de mayo, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, donde se reporta baja presión y suspensión total del suministro.

La situación se agravó tras una megafuga de agua registrada en la colonia Ampliación Los Reyes, en Iztapalapa, donde cuadrillas trabajan para reparar una línea dañada que provocó interrupciones en distintas zonas del oriente de la capital. Habitantes denunciaron afectaciones en viviendas, comercios y servicios básicos debido a la falta de agua.

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¿Por qué no hay agua en Xochimilco?

Autoridades capitalinas informaron que el corte de agua en Xochimilco se debe a trabajos de mantenimiento y ajustes en la red hidráulica que abastece parte del sur de la CDMX.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se registró una falla mecánica en el equipo de bombeo, por lo que el Pozo S-3 detuvo su operación.

La interrupción del suministro de agua potable fue en el pueblo de San Lucas Xochimanca. Y, se prevé que el agua regrese el próximo martes 19 de mayo, en punto de las 20:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @XochimilcoAl:



👷‍♀️ Debido a una falla mecánica en el equipo de bombeo, el Pozo S-3 detiene su operación.



🛠️ Se prevé una interrupción del suministro de agua potable en el pueblo de San Lucas… pic.twitter.com/t3KAOBw6QD — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 17, 2026

¿Cuándo regresa el agua a Tlalpan?

En el caso del corte de agua en Tlalpan, autoridades estiman que el suministro podría comenzar a regularizarse a partir de las 16:00 horas, de este domingo 17 de mayo.

La Segiagua informó que el corte de agua en Tlalpan se debió a trabajos para la eliminación de fuga en la 4ta derivación del túnel del Acuaférico, se suspende momentáneamente el bombeo hacia el rebombeo Topilejo.

La colomia que se quedó sin agua en la alcaldía Tlalpan es el pueblo de San Miguel Topilejo.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlalpanAl:



👷‍♀️ Debido a trabajos para la eliminación de fuga en la 4ta derivación del túnel del Acuaférico, se suspende momentáneamente el bombeo hacia el rebombeo Topilejo.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/IcZwrnTBAP — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 16, 2026

¿Cuándo regresa el agua en Iztapalapa?

La situación más complicada se mantiene en Iztapalapa, especialmente tras la fuga de agua en Ampliación Los Reyes. Equipos técnicos continúan trabajando para controlar la avería y restablecer el servicio gradualmente.

El pasado jueves, las autoridades de la alcaldía intentaron mitigar el problema entregando garrafones a las familias afectadas.

Hasta el momento, no se descarta que algunas colonias sin agua en CDMX continúen con baja presión durante las próximas horas, especialmente en zonas elevadas o alejadas de la red principal.

La recomendación es almacenar agua únicamente para actividades esenciales y reportar fugas o fallas adicionales a Locatel o al sistema de aguas de la capital.

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