¿No sale agua de la llave? No eres tú, es un corte de agua. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de la Ciudad de México informó que se llevarán a cabo trabajos de reparación de la infraestructura hidráulica en varias alcaldías,lo que provocará interrupciones del servicio.

En adn Noticias, te contamos cuáles son las colonias en donde las casas y los negocios se quedarán sin agua hasta por más de 100 horas consecutivas.

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¿Por qué cortan el agua en la CDMX?

Los cortes de agua programados en la CDMX tienen el objetivo de mejorar el servicio para los capitalinos. Para lograrlo es necesario dar mantenimiento y hacer trabajos de reparación que, lamentablemente, pueden ocasionar molestias a los ciudadanos en las siguientes alcaldías:

Corte de agua exprés en Gustavo A. Madero

En esta alcaldía de la CDMX, el personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos en el sistema eléctrico del Rebombeo CGM8 por lo que suspende su operación.

Inicio de corte: Miércoles 29 de abril, en punto de las 6:30 horas

en punto de las 6:30 horas Fin de corte: Miércoles 29 de abril, a las 15:00 horas

Colonias afectadas: Benito Juárez, Castillo Grande, Castillo Chico, Vista Hermosa, Del Carmen, La Pastora, Tlalpexco.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ El personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza trabajos en el sistema eléctrico del Rebombeo CGM8 por lo que suspende su operación.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/G8Ow5NlDmb — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 29, 2026

Xochimilco sin agua en Día del Niño

En la alcaldía Xochimilco, los técnicos de la Segiagua llevarán a cabo trabajos de reparación en el sistema de bombeo del Pozo S-13.

Inicio de corte: Martes 28 de abril, a las 15:00 horas.

Fin de corte: J ueves 30 de abril , a las 15:00 horas.

, a las 15:00 horas. Colonias afectadas: Olivas Santa María, Cerrillos Segunda Sección, El Mirador, Las Mesitas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @XochimilcoAl:



👷‍♀️ El equipo técnico de SEGIAGUA realiza trabajos de reparación en el sistema de bombeo del Pozo S-13.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las… pic.twitter.com/WzUeK3p9Ft — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

Corte de agua de más de 100 horas en Iztacalco

Una de las alcaldías más afectadas es la de Iztacalco. La Segiagua informó que continúan los trabajos de reparación en una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Ciudad Deportiva 2.

Inicio de corte: Martes 28 de abril

Fin de corte: Martes 5 de mayo

Colonias afectadas: Ex Ejido de la Magdalena Mixihuca, Granjas México, Gabriel Ramos Millán, Sección Bramadero.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @IztacalcoAl:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación en una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Ciudad Deportiva 2.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las… pic.twitter.com/Wl7KMradGa — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 28, 2026

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