Un camión lleno de peregrinos cayó a un barranco en Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, la noche del lunes 18 de mayo, después de que el conductor aparentemente se quedara sin frenos

El accidente ocurrió en la Sierra Alta, comunidad de Tenango y dejó un saldo de dos personas muertas y al menos 18 heridos.

🚨 Tragedia en #Hidalgo: una camioneta con peregrinos cayó a un barranco en la Sierra Alta, dejando dos personas muertas y al menos 18 heridas.



El accidente ocurrió en la comunidad de Tenango, municipio de Tepehuacán de Guerrero.



De acuerdo con autoridades, el chofer aseguró… pic.twitter.com/DkCYYB8YqK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

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A través de sus redes sociales, la senadora hidalguense Carolina Viggiano confirmó la noticia y aseguró que hoy Tepehuacán está de luto, pero también unido en la solidaridad y a esperanza, ya que no solo servicios de emergencia apoyaron en el accidente, sino también pobladores.

Aseguró que en momentos difíciles, la fortaleza y solidaridad de la gente siempre salen adelante. Asimismo deseó pronta recuperación de las personas lesionadas y expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

¿Qué se sabe del accidente?

Según los primeros datos, el accidente ocurrió poco antes de llegar al puente de Tenango, cuando la unidad circulaba en dirección a la comunidad de Ahuatetla. Los peregrinos aparentemente regresaban de una procesión.

En video difundido en redes sociales se puede observar cómo el conductor dice “me quedé sin frenos tío”, mientras que las personas suben poco a poco con ayuda de los pobladores.

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