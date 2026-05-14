Confirmado en Querétaro: así puedes usar Qrobici gratis este mayo 2026

Pobladores y visitantes de Querétaro todavía pueden hacer uso del sistema de bicicletas compartidas QroBici durante mayo de 2026 sin costo alguno.

Y es que de acuerdo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), se anunció que este sistema de transporte se mantendrá activo, de manera gratuita, dentro de la aplicación Qrobus para que más usuarios conozcan el servicio y comiencen a integrarlo en sus traslados diarios.

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¿Cómo activar el plan gratuito de QroBici?

Según autoridades queretanas, para acceder al servicio, las personas deben descargar la aplicación Qrobus desde su teléfono celular y entrar al apartado de QroBici, donde aparece disponible el plan sin costo.

Después será necesario crear una cuenta personal y registrar una tarjeta bancaria como método de garantía. La AMEQ aclaró que quienes seleccionen el Plan Gratuito no recibirán cargos durante el periodo de prueba, el cual finaliza el próximo 31 de mayo.

Otro requisito importante es mantener encendido el GPS del dispositivo y permitir la ubicación en segundo plano mientras se utiliza la bicicleta, ya que el sistema funciona mediante geolocalización en tiempo real.

🚲 Hoy arranca Qrobici en Querétaro



El nuevo sistema comienza operaciones con 600 bicicletas, conectadas al transporte público Qrobús para facilitar la movilidad en la ciudad.#Querétaro #Qrobici #MovilidadSustentable #Qrobús #CentroHistórico #codiceinformativo pic.twitter.com/xUm9aVTfI3 — Códice Informativo (@codice_informa) May 5, 2026

¿Qué incluye el servicio de QroBici en Querétaro?

QroBici cuenta actualmente con 16 estaciones activas en la ciudad y ofrece bicicletas mecánicas y eléctricas asistidas para recorridos de máximo 30 minutos y conexiones rápidas con otras rutas de transporte público.

El sistema fue diseñado para integrarse directamente con Qrobus desde una sola aplicación, permitiendo a los usuarios combinar distintos medios de movilidad sin necesidad de utilizar plataformas separadas.

La Agencia de Movilidad también confirmó que próximamente se incorporarán 80 bicicletas mecánicas y más de 20 unidades eléctricas, como parte de la siguiente etapa de expansión del programa en Querétaro.

¿Cuáles son los planes y precios de QroBici?

Además del esquema gratuito temporal, el sistema ya contempla distintos paquetes para quienes deseen utilizar las bicicletas de manera continua una vez concluido mayo.

Entre las modalidades disponibles aparecen:

Plan semanal por 100 pesos

Plan mensual por 400 pesos

Plan anual por 700 pesos

Todos permiten viajes ilimitados de hasta 30 minutos por trayecto. También existen opciones integradas con Qrobus que incluyen beneficios tanto para el transporte público como para el sistema de bicicletas compartidas.

QroBici continuará creciendo en Querétaro

La agencia de Querétaro adelantó que el proyecto seguirá ampliando su cobertura durante los próximos meses con más estaciones y nuevas unidades disponibles para usuarios.

La meta planteada por las autoridades contempla alcanzar 50 estaciones, sumar cientos de bicicletas mecánicas y aumentar el número de unidades eléctricas dentro del sistema.

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