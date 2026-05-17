Megamarcha CNTE: Fecha EXACTA en que inicia el paro nacional y lista de estados que suspenden clases

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que iniciará una huelga nacional indefinida el próximo 1 de junio de 2026, acompañada de movilizaciones en la CDMX y en distintos estados del país.

El anuncio fue realizado tras la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, donde participaron delegados de diversas secciones sindicales. La organización aseguró que las protestas continuarán ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal sobre demandas relacionadas con salarios, pensiones y la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

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¿Cuándo será la megamarcha de la CNTE?

La CNTE informó que la movilización nacional arrancará el 1 de junio con una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Además, se instalará un plantón indefinido en el centro de la capital.

De acuerdo con dirigentes magisteriales, las acciones buscan presionar al Gobierno federal para atender su pliego petitorio, entre ellos el aumento salarial del 100%, la abrogación de reformas educativas y cambios al sistema de pensiones.

La Sección 22 de Oaxaca adelantó que comenzará protestas locales desde el 25 de mayo, una semana antes del paro nacional, con movilizaciones tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los estados que se quedan sin clases por paro de la CNTE en junio?

Hasta ahora, la CNTE confirmó afectaciones escolares y suspensión de actividades en estados donde tiene mayor presencia sindical. Entre ellos destacan:

Oaxaca (Sección 22)

(Sección 22) Chiapas (Sección 7)

(Sección 7) Guerrero (Sección 14)

(Sección 14) Michoacán (Sección 18)

(Sección 18) Zacatecas (Secciones 34 y 58)

La CNTE también advirtió que las protestas podrían intensificarse en las próximas semanas si no existe diálogo con el Gobierno federal. Entre las acciones contempladas están bloqueos, marchas y plantones en distintos puntos del país.

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