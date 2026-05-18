Es oficial en Oaxaca: Estudiantes pagarán solo $4 pesos en transporte con este trámite

El Gobierno de Oaxaca implementa cambios en la red de transporte público a través de la nueva Tarjeta BinniBus 2026. Esta herramienta digital permite que un sector específico de la población acceda a descuentos significativos en cada viaje, transformando la dinámica de traslado diario en la entidad.

El sistema de prepago facilita la identificación de usuarios y garantiza que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan. La autoridad estatal confirma que este esquema busca modernizar el servicio y reducir los tiempos de espera al abordar las unidades.

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¿Cuándo arranca el registro para la tarjeta BinniBus en Oaxaca?

El calendario oficial marca el inicio de una etapa crucial para los estudiantes que cursan educación básica, media superior y superior. El proceso de pre-registro se habilita en la plataforma digital y requiere que los interesados completen sus datos antes de que finalice el periodo de convocatoria.

La administración del transporte destaca que la meta es digitalizar el cobro para evitar el uso de efectivo. Los alumnos interesados deben estar atentos a las fechas de entrega física, ya que el folio obtenido en línea resulta indispensable para recibir el plástico personalizado.

Documentos necesarios para el registro:

Identificación vigente de la institución educativa.

de la institución educativa. Constancia de estudios con firma y sello oficial.

con firma y sello oficial. Archivo digital en PDF de cualquiera de los documentos anteriores.

Beneficios y paso a paso para obtener la tarifa preferencial

El costo por viaje se reduce drásticamente para quienes porten su credencial digital, pasando de una tarifa general de $10 pesos en efectivo a una preferencial de solo $4 pesos mexicanos. El ahorro por trayecto representa un alivio sustancial para los jóvenes que utilizan el servicio de forma recurrente.

El sistema BinniBus establece además que el costo inicial de la tarjeta, tasado en $50 pesos, se reintegra como saldo para que el estudiante lo utilice de inmediato en sus recorridos. Esta medida incentiva el uso de la tecnología de prepago y optimiza la transparencia en los ingresos del transporte público.

Pasos para tramitar la tarjeta:

Ingresa al sitio oficial del BinniBus entre el 4 y el 24 de mayo.

del BinniBus entre el 4 y el 24 de mayo. Completa el formulario con tus datos personales y nivel escolar.

con tus datos personales y nivel escolar. Sube tu documento probatorio en formato PDF.

probatorio en formato PDF. Resguarda el número de folio que llegará a tu correo electrónico.

que llegará a tu correo electrónico. Acude al módulo a partir del 25 de mayo para recoger tu plástico.

Tarifas vigentes del sistema:

Estudiantes y adultos mayores: $4 pesos (con tarjeta).

$4 pesos (con tarjeta). Público en general: $8 pesos (con tarjeta).

$8 pesos (con tarjeta). Personas con discapacidad: Servicio gratuito.

Servicio gratuito. Pago en efectivo: $10 pesos (tarifa general).

La implementación de este esquema marca un precedente en la movilidad del estado, asegurando que el acceso a la educación no se vea limitado por los costos de traslado. El registro masivo garantizará que el beneficio se extienda a miles de alumnos oaxaqueños antes del cierre del ciclo escolar.

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