La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los efectos de la onda de claro continuarán afectando a gran parte de la República Mexicana este domingo 17 de mayo, pues estados como Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala y más tendrán temperaturas por arriba de los 35°C.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua informó que de igual forma se presentarán afectaciones por un canal de baja presión en el interior del territorio mexicano, lo cual provocará lluvias con posibilidad de granizadas y tormentas eléctricas en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país.

Por último, se mencionó que una línea seca en el norte de la República, originará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y tolvaneras sobre los estados del noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

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Clima en CDMX y Edomex este domingo 17 de mayo

Dentro de la Ciudad de México (CDMX) se dio a conocer que se espera un ambiente fresco con cielo despejado por las mañanas, sin embargo, para la tarde se comenzará a nublar pronosticando lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la entidad.

Por su parte, se mencionó que en el Estado de México se mantendrán las mismas condiciones ya referidas para la capital, así como temperaturas de hasta 30°C en algunos municipios.

Pronósticos del clima en Hidalgo y Puebla hoy 17 de mayo

En cuanto al estado de Hidalgo, la Conagua informó que será especialmente el centro del estado el que se verá afectado por las altas temperaturas, las cuales se esperan sean entre los 35 y los 40°C a partir del mediodía del 17 de mayo.

Al igual que en el territorio hidalguense, se dio a conocer que las temperaturas máximas que se esperan para este domingo en Puebla pueden llegar a superar los 35°C en las zonas del norte y sur del estado a partir del mediodía.

¿En qué estados hará mucho calor este 16 de mayo?

El resto de los estados en los que se esperan afectaciones por las altas temperaturas son:

Baja California Sur

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Chihuahua

Veracruz

Campeche

Yucatán

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