La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una ficha búsqueda para dar con uno o los familiares de un bebé que fue abandonado en un taxi de Ecatepec, Estado de México (CDMX).
Tras el hecho, el menor de edad quedó bajo resguardo del DIF municipal; además, el presunto padre, Raúl Michell “N”, fue detenido luego de intentar reclamar la custodia del niño y no poder acreditar el parentesco, debido a que no contaba con el acta de nacimiento ni CURP.
Ficha de búsqueda de bebé abandonado en Ecatepec
Con base en la ficha de búsqueda, se trata de un bebé de aproximadamente seis meses de edad, el cual mide 0.70 centímetros, así como ocho kilos de peso.
No se tienen más señas particulares del menor; sin embargo, se sabe que fue localizado sobre la entrada de Héroes de Ecatepec Primera Sección y Carretera Lechería-Texcoco.
Actualmente, se encuentra en el Centro de Asistencia Temporal Infantil DIF Ecatepec; no obstante, en caso de que alguien tenga información del caso, las autoridades pidieron comunicarse a los números:
- (722) 283 20 12
- 800 89 029 40
DIF señaló al bebé en situación vulnerable
De acuerdo al comunicado del DIF y del gobierno de Ecatepec, el bebé se encontraba en situación vulnerable cuando fue localizado, por lo que elementos de la policía local tuvieron que vestirlo y alimentarlo.
Y es que el menor fue puesto a disposición de las autoridades, luego de que un conductor de taxi por aplicación llamó a la policía para reportar que un usuario le había dejado al bebé.
Además, se encontró una mochila la cual tenía un biberón con alimento en mal estado, así como dos botellas de alcohol; no obstante, hasta el momento no ha aparecido ningún familiar ni la madre.
