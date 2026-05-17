Si este domingo piensas salir a carretera mucho ojo porque varias vialidades importantes ya reportan problemas para circular a consecuencia de accidentes y bloqueos, así que toma precauciones. Según Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) estos son las afectaciones hoy 17 de mayo:

Autopista Córdoba-Veracruz

Un choque contra el muro lateral de un tracto camión tipo pipa provoca el cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 93, dirección Veracruz.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 93, dirección Veracruz. Registra reducción de carriles por atención de choque contra muro lateral de un tracto camión tipo pipa que transporta combustóleo.



Maneja con precaución.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) May 17, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 96, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por un fuerte accidente. Hasta el momento, en dirección Querétaro hay paso de manera normal.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 96, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). Dirección Querétaro, por el momento opera de manera normal. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 17, 2026

Autopista Durango-Mazatlán

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 10, después del choque de un automóvil contra una barrera metálica. El paso es intermitente en ambos sentidos por la operación de los servicios de emergencia.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Durango - Mazatlán, km 10. Registra circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance y contra barrera metálica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 17, 2026

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Autopista Chamapa-Lechería

Continúa el cierre de circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la plaza de cobro Chamapa, en la incorporación en dirección Lechería tras un accidente ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Chamapa - Lechería, Plaza de Cobro Chamapa. Continúa cierre a la circulación en la gasa de incorporación en dirección Lechería, por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) May 17, 2026

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