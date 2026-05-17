Si este domingo piensas salir a carretera mucho ojo porque varias vialidades importantes ya reportan problemas para circular a consecuencia de accidentes y bloqueos, así que toma precauciones. Según Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional (GN) estos son las afectaciones hoy 17 de mayo:
Autopista Córdoba-Veracruz
Un choque contra el muro lateral de un tracto camión tipo pipa provoca el cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba-Veracruz, a la altura del kilómetro 93, dirección Veracruz.
Autopista México-Querétaro
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, cerca del kilómetro 96, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), por un fuerte accidente. Hasta el momento, en dirección Querétaro hay paso de manera normal.
Autopista Durango-Mazatlán
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 10, después del choque de un automóvil contra una barrera metálica. El paso es intermitente en ambos sentidos por la operación de los servicios de emergencia.
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Autopista Chamapa-Lechería
Continúa el cierre de circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la plaza de cobro Chamapa, en la incorporación en dirección Lechería tras un accidente ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada
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