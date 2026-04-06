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Consigue trabajo en abril; INE abre casi 50 vacantes y así puedes aplicar al Concurso Público 2026

El registro inició este 6 de abril y solo estará abierto una semana; conoce los perfiles, desde auditoría hasta vocalías, y cómo completar tu postulación.

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INE busca personal para su estructura profesional|Central INE

Escrito por: Ximena Ochoa

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene vacantes para que nuevas personas se integren a sus áreas de trabajo durante este año; el órgano abrió su Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), una oportunidad dirigida a personas con estudios superiores que buscan integrarse a la estructura que organiza y supervisa los procesos democráticos en el país.

El registro inició este lunes 6 de abril y estará disponible únicamente durante una semana, es decir, hasta el domingo 12, por lo que las y los interesados deberán completar su postulación en línea dentro del plazo establecido.

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¿Cómo registrarse al Concurso Público 2026 del INE?

El proceso se realiza a través del subsistema habilitado por el INE. Estas son las fechas clave:

  • Registro y postulación: del 6 al 12 de abril de 2026
  • Horario de inicio: 09:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Cierre: 18:00 horas del último día
  • Confirmación para examen: del 25 al 30 de abril

Para completar el registro, se debe:

  • Crear una cuenta en el sistema
  • Capturar información académica y experiencia laboral
  • Elegir el tipo de aspirante
  • Realizar la postulación al cargo de interés
  • Confirmar participación en el examen

El INE también puso a disposición guías de uso, accesibilidad y solución de problemas frecuentes para facilitar el proceso.

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Vacantes disponibles en el INE 2026: cargos y perfiles

En total, el concurso contempla 49 cargos y puestos en distintas áreas técnicas, jurídicas y operativas. Entre los más destacados se encuentran:

  • Puestos técnicos y de fiscalización
    • Analista en Auditoría (Junta Local)
    • Analista Jurídico Resolutor A y B
    • Enlace de Fiscalización
    • Coordinación Operativa A
  • Jefaturas y mandos medios
    • Jefatura de Actualización al Padrón (exclusiva para mujeres)
    • Jefatura de Departamento de Auditoría (exclusiva para mujeres)
    • Jefatura de Almacenamiento y Distribución
    • Jefatura de Convenios y Contenidos Normativos
  • Cargos en órganos desconcentrados
    • Vocalías ejecutivas, secretariales y de organización electoral
    • Vocalías del Registro Federal de Electores
    • Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Requisitos para trabajar en el INE

Los requisitos generales para la mayoría de las vacantes son:

  • Escolaridad: licenciatura concluida
  • Documento: título o cédula profesional
  • Experiencia: variable según el cargo
  • Cumplir con el perfil específico de cada puesto

Además, algunas posiciones contemplan acciones afirmativas, como:

  • Alternancia paritaria
  • Convocatorias exclusivas para mujeres
  • Selección por calificación más alta

¿Por qué trabajar en el Servicio Profesional Electoral?

Ingresar al SPEN implica formar parte de un sistema de carrera con estabilidad laboral, desarrollo profesional y participación directa en la organización de elecciones en México.

El proceso incluye evaluaciones, examen de conocimientos y etapas de selección que garantizan la transparencia y meritocracia en la contratación.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada vacante, incluyendo ubicación y funciones específicas, directamente en el portal oficial del INE antes de completar su registro.

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