Consigue trabajo en abril; INE abre casi 50 vacantes y así puedes aplicar al Concurso Público 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene vacantes para que nuevas personas se integren a sus áreas de trabajo durante este año; el órgano abrió su Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), una oportunidad dirigida a personas con estudios superiores que buscan integrarse a la estructura que organiza y supervisa los procesos democráticos en el país.

El registro inició este lunes 6 de abril y estará disponible únicamente durante una semana, es decir, hasta el domingo 12, por lo que las y los interesados deberán completar su postulación en línea dentro del plazo establecido.

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El INE invita a toda la ciudadanía interesada a participar en el Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (#SPEN) 💼



⏰ Periodo: Del 6 al 12 de abril de 2026

➡️ Regístrate en:… pic.twitter.com/RYgpBqVdCI — @INEMexico (@INEMexico) April 6, 2026

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¿Cómo registrarse al Concurso Público 2026 del INE?

El proceso se realiza a través del subsistema habilitado por el INE. Estas son las fechas clave:



Registro y postulación

Horario de inicio : 09:00 horas (tiempo del centro de México)

: 09:00 horas (tiempo del centro de México) Cierre : 18:00 horas del último día

: 18:00 horas del último día Confirmación para examen: del 25 al 30 de abril

Para completar el registro, se debe:



Crear una cuenta en el sistema

Capturar información académica y experiencia laboral

Elegir el tipo de aspirante

Realizar la postulación al cargo de interés

Confirmar participación en el examen

El INE también puso a disposición guías de uso, accesibilidad y solución de problemas frecuentes para facilitar el proceso.

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Vacantes disponibles en el INE 2026: cargos y perfiles

En total, el concurso contempla 49 cargos y puestos en distintas áreas técnicas, jurídicas y operativas. Entre los más destacados se encuentran:



Puestos técnicos y de fiscalización

Analista en Auditoría (Junta Local) Analista Jurídico Resolutor A y B Enlace de Fiscalización Coordinación Operativa A

Jefaturas y mandos medios

Jefatura de Actualización al Padrón (exclusiva para mujeres) Jefatura de Departamento de Auditoría (exclusiva para mujeres) Jefatura de Almacenamiento y Distribución Jefatura de Convenios y Contenidos Normativos

Cargos en órganos desconcentrados

Vocalías ejecutivas, secretariales y de organización electoral Vocalías del Registro Federal de Electores Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica



Requisitos para trabajar en el INE

Los requisitos generales para la mayoría de las vacantes son:



Escolaridad: licenciatura concluida

Documento: título o cédula profesional

Experiencia : variable según el cargo

Cumplir con el perfil específico de cada puesto

Además, algunas posiciones contemplan acciones afirmativas, como:



Alternancia paritaria

Convocatorias exclusivas para mujeres

Selección por calificación más alta

¿Por qué trabajar en el Servicio Profesional Electoral?

Ingresar al SPEN implica formar parte de un sistema de carrera con estabilidad laboral, desarrollo profesional y participación directa en la organización de elecciones en México.

El proceso incluye evaluaciones, examen de conocimientos y etapas de selección que garantizan la transparencia y meritocracia en la contratación.

Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada vacante, incluyendo ubicación y funciones específicas, directamente en el portal oficial del INE antes de completar su registro.

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