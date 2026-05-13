ONU tiene trabajo en CDMX: abre vacantes con salarios de 25 mil pesos

¿Sigues en la búsqueda de empleo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) en tres de sus principales oficinas, se trata de puestos administrativos, pero con distintos enfoques.

Es importante mencionar que ONU nunca revela los salarios de sus puestos de trabajo; no obstante, sitios especializados refieren que estos pueden alcanzar los 25 mil pesos mensuales, los cuales dependen del cargo y la oficina, por lo que se recomienda preguntar durante el proceso de entrevista.

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Vacantes en ONU México: cargos y fechas límite para aplicar

De acuerdo a la información publicada el pasado martes 12 de mayo, estos son los puestos que están vacantes y en los que buscan personal:

Asistente en Operaciones y Gestión en ONU Hábitat

Perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en CDMX

Licenciatura en Administración, Gestión de Proyectos o Contaduría

Tres años de experiencia en puestos similares, además de dos años de apoyo en trabajo administrativo y operativo de organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil

en puestos similares, además de dos años de apoyo en trabajo administrativo y operativo de organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil Idiomas: español e inglés

Fecha límite para registrarse el 14 de mayo

Link de la vacante

Asistente ejecutivo en UNICEF

Contrato temporal en la Ciudad de México

Mínimo educación secundaria, pero se aprecian estudios universitarios o técnicos

Cinco años de experiencia en apoyo ejecutivo y trabajo administrativo

en apoyo ejecutivo y trabajo administrativo Nivel intermedio de inglés y correcto español

y correcto español Fecha límite para aplicar: 17 de mayo

Link de la vacante

Responsable del Programa de Control de Pasajeros y Carga en ONODC

Pertenece a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en CDMX

Licenciatura en Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Estudios de Seguridad

Cuatro años de experiencia laboral en justicia penal, prevención del delito o aplicación de la ley

en justicia penal, prevención del delito o aplicación de la ley Fecha límite para aplicar: 18 de mayo

Link de la vacante

Documentos necesarios para aplicar a los trabajos de la ONU en CDMX

Como se pudo ver, cada puesto cuenta con su propio link para aplicar; sin embargo, la mayoría coincide en una serie de requisitos para concursar por las vacantes.

Estos son:

Comprobante de nivel de estudios

Comprobante de dominio de idioma o idiomas extras al materno

o idiomas extras al materno Currículum vitae

Comprobantes de experiencia laboral

En caso de que acabes de graduarte y no tengas experiencia laboral, pero quieras una oportunidad en la ONU, entonces puedes realizar el examen de selección al Programa de Jóvenes Profesionales (YPP, por sus siglas en inglés) en donde se comprobarán tus conocimientos en el sistema de Naciones Unidas, además de dominio de inglés y francés.

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