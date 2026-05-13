ONU tiene trabajo en CDMX: abre vacantes con salarios de 25 mil pesos

¿Sigues en la búsqueda de empleo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) en tres de sus principales oficinas, se trata de puestos administrativos, pero con distintos enfoques.
Es importante mencionar que ONU nunca revela los salarios de sus puestos de trabajo; no obstante, sitios especializados refieren que estos pueden alcanzar los 25 mil pesos mensuales, los cuales dependen del cargo y la oficina, por lo que se recomienda preguntar durante el proceso de entrevista.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Vacantes en ONU México: cargos y fechas límite para aplicar
De acuerdo a la información publicada el pasado martes 12 de mayo, estos son los puestos que están vacantes y en los que buscan personal:
Asistente en Operaciones y Gestión en ONU Hábitat
- Perteneciente al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en CDMX
- Licenciatura en Administración, Gestión de Proyectos o Contaduría
- Tres años de experiencia en puestos similares, además de dos años de apoyo en trabajo administrativo y operativo de organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil
- Idiomas: español e inglés
- Fecha límite para registrarse el 14 de mayo
- Link de la vacante
Asistente ejecutivo en UNICEF
- Contrato temporal en la Ciudad de México
- Mínimo educación secundaria, pero se aprecian estudios universitarios o técnicos
- Cinco años de experiencia en apoyo ejecutivo y trabajo administrativo
- Nivel intermedio de inglés y correcto español
- Fecha límite para aplicar: 17 de mayo
- Link de la vacante
Responsable del Programa de Control de Pasajeros y Carga en ONODC
- Pertenece a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en CDMX
- Licenciatura en Criminología, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales o Estudios de Seguridad
- Cuatro años de experiencia laboral en justicia penal, prevención del delito o aplicación de la ley
- Fecha límite para aplicar: 18 de mayo
- Link de la vacante
Documentos necesarios para aplicar a los trabajos de la ONU en CDMX
Como se pudo ver, cada puesto cuenta con su propio link para aplicar; sin embargo, la mayoría coincide en una serie de requisitos para concursar por las vacantes.
Estos son:
- Comprobante de nivel de estudios
- Comprobante de dominio de idioma o idiomas extras al materno
- Currículum vitae
- Comprobantes de experiencia laboral
En caso de que acabes de graduarte y no tengas experiencia laboral, pero quieras una oportunidad en la ONU, entonces puedes realizar el examen de selección al Programa de Jóvenes Profesionales (YPP, por sus siglas en inglés) en donde se comprobarán tus conocimientos en el sistema de Naciones Unidas, además de dominio de inglés y francés.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.