Camión se impactó contra muro de contención en la autopista México-Puebla; hay afectación vial

Este domingo 17 de mayo, se registró un fuerte accidente vial en la autopista México-Puebla, que afectó la circulación en dirección a México

De acuerdo con lo informado por la Guardia Nacional, a través de las redes sociales, se sabe que el accidente ocasionó un cierre parcial de la circulación a la altura de Santa Rita Tlahuapan.

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¿Qué pasó en la autopista México-Puebla hoy 17 de mayo?

Esta tarde, autoridades reportaron un accidente vial en la autopista México-Puebla. Un camión se estrelló de frente contra el muro de contención, en el kilómetro 72, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 072+500, de la carretera Puebla-México, con dir. a México. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/gQa3bPr7sc — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 18, 2026

Por esta razón, se reporta tráfico lento y afectaciones en dirección a la CDMX. Las autoridades solicitan a los automovilistas que circulan por la zona que tomen precauciones.

Autoridades atienden la emergencia en la autopista México-Puebla

De inmediato, autoridades y cuerpos de emergencia se dirigieron a la zona para atender el siniestro. Aunque hasta el momento no se reportan personas lesionadas, el accidente ocasionó tráfico lento por los trabajos de remoción en la zona.

Recomendaciones si transitas por la zona

Modera tu velocidad y mantén tu distancia de seguridad.

y mantén tu distancia de seguridad. Atiende siempre las indicaciones de los elementos de tránsito y Guardia Nacional en el lugar.

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