Ofrecen 500 mil pesos por médico acusado de muertes por “sueros vitaminados” en Sonora

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora publicó una ficha de búsqueda y una recompensa para dar con el paradero de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico acusado de suministrar “sueros vitaminados” que causaron la muerte de varias personas en la entidad.

Por medios oficiales, este martes 12 de febrero 2026, la dependencia dio a conocer que ofrece 500 mil pesos para aquellos que den información del paradero del doctor, el cual es señalado como presunto responsable de homicidio culposo por responsabilidad médica.

En caso de que alguien cuenta con algún dato “eficiente, veraz, preciso y oportuno” o con la ubicación de Verduzco Soto, se debe de comunicar al teléfono (662) 289 8800 y a las extensiones 15340 y 15343, así como al correo sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Se activa recompensa y ficha de búsqueda tras desacato a la justicia

La medida fue implementada luego de que Jesús Maximiano Verduzco no se presentó a la audiencia donde sería imputado por el homicidio de homicidio culposo por mala praxis médica.

“No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada, debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial”, explicó la fiscalía local.

Suman 8 muertos tras suministro de sueros vitaminados

Hasta el pasado 20 de abril, la Fiscalía de Sonora confirmó el fallecimiento de ocho personas y 11 afectadas en Hermosillo, luego de que estallara el escándalo a finales del mes de marzo.

De las 11 afectadas, una permanecía hospitalizada y dos más fueron dadas de alta.

Además, la clínica fue clausurada el 1 de abril y, desde entonces, no se han reportado nuevos pacientes o más infectados; sin embargo, las autoridades aseguran que trabajan para garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a una reparación integran del daño.

¿Qué son los sueros vitaminados?

Este “procedimiento” se basa en la aplicación de soluciones intravenosas que tiene como fin mejorar la salud de las personas; sin embargo, Cofepris alertó a las personas sobre este método.

“Los sueros vitaminados se ofrecen bajo la promesa de aumento de energía, combate a la fatiga, recuperación de resaca o bienestar general (...) son una mezcla de vitaminas, minerales y electrolitos que se administran (...) vía intravenosa, pero su aplicación conlleva riesgos significativos para la salud”, explicaron las autoridades.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.