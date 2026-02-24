Multas millonarias por robo de agua: Conagua castiga 980 extracciones ilegales

Si tienes una concesión o aprovechas aguas nacionales, cuidado con las multas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó 980 casos graves de huachicoleo de agua y ya aplica sanciones que superan los 167 millones de pesos en todo el país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las multas por extraer agua sin permiso en 2026?

La Conagua castiga las extracciones ilegales con multas que, en conjunto, ya suman más de 167 millones de pesos. Tras inspeccionar miles de expedientes, la autoridad identificó 980 casos críticos donde se perforaron pozos sin título de concesión o se utilizó el agua para fines distintos a los autorizados, procediendo a clausuras inmediatas.

Los operativos de vigilancia se concentran en evitar el uso irregular de acuíferos en crisis.

Crisis del agua: Así es el huachicoleo del agua en Edomex

Los 5 estados bajo la lupa por huachicoleo de agua

La Conagua advierte que la vigilancia se intensificó en regiones específicas donde la escasez es crítica. Si tu propiedad o negocio se encuentra en una de estas entidades, las visitas de inspección son más probables debido al alto índice de irregularidades detectadas durante el último año.

Chihuahua

Coahuila.

Estado de México

Hidalgo.

Yucatán.

Inconsistencias en títulos: ¿Tu permiso sigue vigente?

Además del robo directo, la Conagua identificó 52 mil títulos con errores administrativos. Aunque estos casos no se consideran "robo", sí pueden frenar tus derechos de uso si no se corrigen a tiempo. La autoridad ya inició procesos de caducidad para quienes no han utilizado su volumen concesionado en los últimos dos años.

Si quieres evitar la revocación de tu concesión, revisa estos puntos:

Equipo de medición: Debe estar instalado y operando correctamente.

Debe estar instalado y operando correctamente. Uso autorizado: Verifica que no estés usando agua agrícola para fines comerciales.

Verifica que no estés usando agua agrícola para fines comerciales. Datos del título: Corrige errores en nombres o direcciones de inmediato.

La autoridad ya aplicó 252 clausuras definitivas y canceló derechos de agua por falta de uso.

Robo de agua provoca multas millonarias de la Conagua.

Robo de agua en Cabo San Lucas: Exigen denuncias ante la FGR

Tras la clausura de dos pozos ilegales en el acuífero de Cabo San Lucas el pasado 10 de febrero, la presión política aumenta para que el huachicoleo de agua llegue a tribunales federales. La senadora Susana Zatarain García envió un oficio a la Conagua exigiendo que se formalicen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar la impunidad en el robo del recurso.

La legisladora solicitó tres puntos clave al director nacional de Conagua:

Confirmar si se investigarán los delitos contra la infraestructura federal.

Informar sobre los procedimientos administrativos de los aprovechamientos ilegales detectados.

Detallar qué medidas evitarán nuevas tomas clandestinas en Baja California Sur.

Zatarain García advirtió que, de no haber respuesta, ella presentará la denuncia por sus propios medios. "No puede ser que quede impune. Encontraron las pipas y a los piperos; ellos deben estar en una carpeta de investigación para dar con quienes los mandaban a robar el agua de las familias", puntualizó.