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Familia 100% neoleonesa; Adrián de la Garza y su camino para llegar como alcalde de Monterrey

Bibiana Belsasso platicó en exclusiva con Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; el político habló sobre su formación, aspiraciones y lo que busca para la ciudad.

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Por: Yael Toribio