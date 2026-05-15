Familia 100% neoleonesa; Adrián de la Garza y su camino para llegar como alcalde de Monterrey

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Bibiana Belsasso platicó en exclusiva con Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey; el político habló sobre su formación, aspiraciones y lo que busca para la ciudad.
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Publicado
15/05/2026
🕐
23:47
Por:
Yael Toribio
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Yael Toribio
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