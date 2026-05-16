La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que la onda de calor continuará afectando a gran parte de nuestro territorio nacional este sábado 16 de mayo. A través de su informe diario, destacaron que serán principalmente estados como Baja California Sur, Durango y Coahuila los más afectados.

De acuerdo con la información compartida a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se espera que un canal de baja presión en interacción con la divergencia en altura, originarán lluvias, granizadas y tormentas eléctricas en el noreste, centro y sur de nuestro país.

Por último, se mencionó que una línea seca en el norte del país, provocarán intensas rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora en estados del norte de la República Mexicana.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este sábado 16 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, este sábado 16 de mayo se espera una mañana fresca con ambiente cálido y medio nublado para la tarde en la Ciudad de México (CDMX), además de que se esperan temperaturas máximas de hasta 30°C según el SMN.

Por su parte en el Estado de México (Edomex), se dio a conocer que para la tarde se mantendrán las probabilidades de lluvias intensas con intervalos de chubascos, los cuales podrían estar acompañados de la posible caída de granizo.

Pronósticos del clima en Nuevo León para el sábado 16 de mayo

En cuanto a Nuevo León, las autoridades de nuestro país dieron a conocer que la entidad será una de las más afectadas por la onda de calor, pues se esperan temperaturas de hasta 40°C en la zona sur de su demarcación.

Por otro lado, se destacó que habrán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, esto a lo largo de la entidad neoleonesa.

Estados de México afectados por la onda de calor

El resto de los estados que serán afectados por la onda de calor son:

Baja California Sur

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Jalisco

Colima

Guerrero

Guanajuato

Morelos

Puebla

Querétaro

Hidalgo

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