A tan solo dos días de que Juan Carlos Carpio asumió como nuevo director de Petróleos Mexicanos (Pemex), la mañana de este sábado 16 de mayo se reportó un nuevo incendio en la refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas, Tabasco lo cual generó una importante movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar que dieron a conocer medios locales, el incendio se registró durante la madrugada de este sábado, pues vecinos refirieron que pasada la medianoche se activaron las alarmas correspondientes en la zona.

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Reportan un nuevo incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzaron a difundir imágenes y videos del incendio que se habría registrado este 16 de mayo en Dos Bocas. En las tomas, se aprecia una importante columna de humo envolviendo la refinería que fue insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dentro de los videos que se han difundido hasta el momento, se aprecian varios destellos del fuego además de que se alcanzan a escuchar las alarmas de emergencia, las cuales ayudan a una pronta evacuación del personal.

Es importante mencionar que hasta el momento en el que se hizo esta nota, ni Pemex ni autoridades estatales y federales se han pronunciado al respecto, por lo cual aún no hay mayor información.

#IMPORTANTE 🚨 Reportan un incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, durante la madrugada de este sábado. De acuerdo con versiones e imágenes difundidas, se habrían activado protocolos de emergencia dentro de las instalaciones. Hasta el momento, @Pemex no ha emitido… pic.twitter.com/GWKCZLxIcV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 16, 2026

¿Cuántos incidentes ha tenido la refinería de Dos Bocas desde 2024?

Vale la pena mencionar que desde el pasado 2024 a la fecha, la refinería Olmeca de Dos Bocas ha registrado un total de cuatro incendios confirmados sin contar el de este 15 de mayo, además, de que existen investigaciones y análisis por posibles fugas y derrames en la misma zona.

El incidente más reciente en esta misma refinería, la cual forma parte de las obras faraónicas de Morena en el sexenio anterior, ocurrió el pasado 9 de abril en una bodega coque, lo cual movilizó a cuerpos de emergencia para la atención correspondiente.

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