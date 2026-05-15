Un nuevo caso de abandono infantil en el Estado de México (Edomex) está causando indignación a nivel nacional, pues el supuesto papá de un pequeño de seis meses de nacido, abandonó al bebé en un taxi por aplicación cuando se encontraban en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el sujeto señalado como el responsable de abandonar al bebé en el taxi de plataforma, huyó a bordo de otro vehículo en la zona de la Vía Morelos en cuestión de segundos.

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Abandonan a bebé de 6 meses en taxi por aplicación en Ecatepec

Información recabada por adn Noticias señala que el padre del menor había solicitado el servicio de taxi por aplicación en la misma Vía Morelos, sin embargo, el sujeto huyó del lugar una vez que subió al bebé al vehículo en la zona de la colonia Los Laureles.

Fue tras perderlo de vista en la vialidad antes mencionada, que el chofer de la unidad solicitó el apoyo de los policías municipales, los cuales lograron dar con el supuesto padre del menor a las cinco horas del abandono.

DIF señala que la mamá los abandonó en días recientes

El bebé de tan solo seis meses de edad fue reportado con deshidratación y sin aseo, además de que en su pañalera se encontraban dos botellas de alcohol y un biberón con atole ya en estado de descomposición.

De acuerdo con la procuradora del DIF de Ecatepec, Mariana Uribe, el sujeto responsable no pudo acreditar el parentesco con el menor debido a que no ha sido registrado, además de que señaló que la mamá del pequeño los abandonó cinco días antes de este suceso.

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