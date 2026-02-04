Últimas semanas para cambiar gratis las placas en Jalisco: en febrero se vence el plazo para estas 4 terminaciones

Los automovilistas de Jalisco que cumplieron puntualmente con el pago de su refrendo el año pasado tienen una última oportunidad para regularizar su situación sin costo adicional. La Secretaría de la Hacienda Pública del estado confirmó una prórroga especial durante el primer trimestre de 2026 para realizar el canje de placas gratuito, una medida que busca desahogar la alta demanda registrada a finales de 2025.

Esta extensión es vital para quienes aún circulan con láminas de diseños antiguos, ya que estas no cumplen con la norma federal NOM-001-SCT-2-2016. Si tu auto porta las placas con imágenes de “Maguey”, “Minerva” o la “Gota” (en versiones roja o verde), es obligatorio realizar la sustitución para evitar problemas legales y administrativos.

El objetivo de las autoridades es facilitar el trámite tras un cierre de año saturado, donde tan solo en diciembre se reemplazaron más de 180 mil láminas. Sin embargo, el tiempo se agota y es necesario respetar el nuevo calendario para no perder el beneficio.

Calendario oficial y autos que deben cumplir en febrero

La dependencia estatal estableció que la prórroga, vigente desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2026, funcionará bajo un esquema ordenado por terminación de placa . Es crucial verificar el último dígito de tu matrícula para acudir en el mes correcto:

Enero: Terminaciones 1, 2, 3 y 4.

Terminaciones 1, 2, 3 y 4. Febrero: Terminaciones 4, 5, 6 y 7.

Terminaciones 4, 5, 6 y 7. Marzo: Terminaciones 7, 8, 9 y 0.

Es importante aclarar que este beneficio de gratuidad aplica exclusivamente para los propietarios que pagaron su refrendo 2025 y tienen sus datos actualizados en el Padrón Vehicular.

Si por alguna razón no cubriste el refrendo del año pasado, el trámite dejará de ser gratuito. En ese caso, deberás desembolsar $2,500 pesos para obtener la dotación de nuevas placas, independientemente del modelo de tu vehículo.

Requisitos y cómo agendar tu cita en línea

Para evitar filas innecesarias y asegurar tu atención, es indispensable agendar una cita previamente a través del portal oficial .

El día de tu cita, deberás presentarte en la oficina recaudadora seleccionada con el juego de placas anterior (las viejas) y la siguiente documentación en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia).

(INE, pasaporte o licencia). Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura, carta factura, sentencia judicial o cesión de derechos).

(factura, carta factura, sentencia judicial o cesión de derechos). Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días).

(no mayor a 90 días). Comprobante de verificación vehicular vigente.

Recuerda que, para este 2026, las únicas placas válidas para circular sin riesgo de sanción son los diseños “Collage” (emitido en 2019) y “Cabañas” (2025). Circular con diseños obsoletos faculta a la Policía Vial para aplicar multas e incluso retirar el vehículo de circulación.