Este viernes 15 de mayo de 2026 se celebra el Día del Maestro en México, por lo que estudiantes no tienen clases. Madres y padres aprovechan estos descansos prolongados para tomarse vacaciones y salir, por lo que las autopistas y carreteras enfrentan complicaciones.

Además del tránsito vehicular, también se presentan inconvenientes debido a accidentes, presencia de manifestantes, reducción de carriles y cierres parciales. Te decimos cómo están las carreteras hoy por si tienes pensado tomarte el megapuente.

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¿Dónde hay tráfico hoy? Carreteras cerradas en viernes 15 de mayo

De acuerdo con información oficial de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), estas son las vialidades afectadas hoy viernes 15 de mayo.

Autopista La Tinaja – Isla, km 18, dirección Isla: cierre total por incendio de tractocamión.

Autopista México – Puebla, km 48, dirección CDMX: reducción de carriles por choque por alcance.

Autopista Tehuacán – Oaxaca, plaza de cobro Huitzo: presencia de manifestantes sin cierre total.

Carretera León – Salamanca: cierre total a la circulación.

Carretera Puebla – Córdoba: cierre parcial por afectaciones viales.

Carretera Huajuapan de León – Oaxaca/Guanajuato: circulación reducida.

Para consultar el avance en tiempo real y demás actualizaciones, puedes dar click aquí.

Recuerda manejar con precaución, respetando límites de velocidad y señalizaciones para no poner en riesgo tu vid ni la de los otros.

Megamarcha de transportistas en CDMX

Para aquellos que visitan la capital del país, el miércoles 20 de mayo se tiene prevista una megamarcha de transportistas y otras organizaciones sociales inconformes.

La Asociación Nacional de Transportistas convocó a una “gran concentración nacional” en el Ángel de la Independencia para exigir mayor seguridad en carreteras, freno a las extorsiones y atención a sectores sociales.

La movilización está programada para iniciar a las 9:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para recorrer Av. Paseo de la Reforma.

Otros sectores que confirmaron su participación:

Madres buscadoras

Personal del sector salud y educativo

Campesinos, agricultores, cañeros y ganaderos

Pensionados

Viudas y huérfanos de operadores del transporte}

Debido a la magnitud de la convocatoria, se prevén afectaciones importantes, aquí te mantendremos actualizado.

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