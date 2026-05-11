Uber lanza “Uber Mujeres” en Jalisco: cómo funcionará y cómo puedes activar los beneficios

La plataforma Uber anunció el lanzamiento de “Uber Mujeres” en México. Esta nueva función, que comenzará a operar a partir de la segunda semana de mayo de 2026, permitirá que las usuarias de ciudades clave como Guadalajara, en Jalisco, tengan la opción de elegir ser trasladadas exclusivamente por conductoras mujeres.

La medida busca contribuir al desarrollo y oportunidades del sector femenino en la entidad.

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¿Dónde operará Uber Mujeres?

La plataforma de transporte terrestre por aplicación implementará la opción de Uber Mujeres en cinco ciudades del país:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Los Cabos

Cancún

Las usuarias en Jalisco recibirán notificaciones en su aplicación y correos electrónicos detallando cómo configurar esta preferencia.

Cecilia Román, gerente de Comunicación de Uber, explicó que esta estrategia es un compromiso de largo plazo “para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma”.

Modalidades y horarios de Uber Mujeres en Jalisco

El servicio de Uber Mujeres en Guadalajara y en las otras localidades contará con tres modalidades distintas para adaptarse a las necesidades de cada pasajera:

Preferencias para todos los viajes : configuración para priorizar conductoras en cada solicitud. Se activa desde la app en Cuenta > Configuración > Preferencias de viaje.

: configuración para priorizar conductoras en cada solicitud. Se activa desde la app en Cuenta > Configuración > Preferencias de viaje. Viaje anticipado (Uber Reserve): esta opción permite programar traslados con hasta 30 minutos de anticipación y seleccionar la opción específica de conductora mujer.

(Uber Reserve): esta opción permite con hasta 30 minutos de anticipación y seleccionar la opción específica de conductora mujer. Viaje inmediato: disponible en algunas ciudades solo en un horario de 05:00 a las 23:00 horas. Las usuarias podrán seleccionar la opción directamente al momento de pedir el servicio.

Es importante mencionar que este servicio será exclusivo para mujeres, por lo que, al intentar utilizarlo por primera vez, la aplicación solicitará una verificación de género a través de tecnología interna. Con esta apuesta, la plataforma busca no solo brindar más opciones de movilidad, sino mejorar la experiencia integral para todas las personas que transitan por las calles de Jalisco.

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