Es ley: Jalisco multará a todas las personas que reciban dinero por error y hagan esto

Recibir dinero o un bien que no te pertenece puede parecer un golpe de suerte, pero en Jalisco la ley es clara: quedarse con algo que no te corresponde tiene consecuencias legales.
El Código Civil del Estado establece obligaciones concretas para quienes se encuentren en esa situación, y no cumplirlas puede derivar en sanciones económicas.
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¿Qué dice la ley de Jalisco sobre recibir dinero o bienes por error?
El artículo 1357 del Código Civil del Estado de Jalisco, ubicado en el Capítulo IV sobre enriquecimiento ilegítimo, es contundente: cuando una persona recibe algún bien que no tenía derecho a exigir y que fue entregado por error, tiene la obligación legal de restituirlo.
Esto aplica a cualquier tipo de bien, incluyendo dinero, transferencias bancarias, pagos duplicados o cualquier otra prestación recibida de forma indebida. No importa si fue un error del banco, de una empresa o de un particular: la ley obliga a devolverlo.
¿Qué pasa si no se devuelve el dinero recibido por error en Jalisco?
Aquí es donde entra la distinción clave que establece la norma en Jalisco, y que determina el alcance de la sanción:
- Mala fe: Si la persona que recibió el bien o dinero sabía que no le correspondía y aun así decidió quedárselo, deberá pagar el precio corriente de esa prestación. Es decir, el valor de mercado de lo recibido.
- Buena fe: Si quien lo recibió genuinamente desconocía que el bien no le pertenecía, la obligación se limita a devolver únicamente lo equivalente al enriquecimiento real que obtuvo.
La diferencia entre actuar de buena o mala fe puede significar una brecha económica importante al momento de enfrentar las consecuencias legales.
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