Es ley: Jalisco multará a todas las personas que reciban dinero por error y hagan esto

Recibir dinero o un bien que no te pertenece puede parecer un golpe de suerte, pero en Jalisco la ley es clara: quedarse con algo que no te corresponde tiene consecuencias legales.

El Código Civil del Estado establece obligaciones concretas para quienes se encuentren en esa situación, y no cumplirlas puede derivar en sanciones económicas.

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¿Qué dice la ley de Jalisco sobre recibir dinero o bienes por error?

El artículo 1357 del Código Civil del Estado de Jalisco, ubicado en el Capítulo IV sobre enriquecimiento ilegítimo, es contundente: cuando una persona recibe algún bien que no tenía derecho a exigir y que fue entregado por error, tiene la obligación legal de restituirlo.

Esto aplica a cualquier tipo de bien, incluyendo dinero, transferencias bancarias, pagos duplicados o cualquier otra prestación recibida de forma indebida. No importa si fue un error del banco, de una empresa o de un particular: la ley obliga a devolverlo.

Jalisco Quedarse con el dinero de una transferencia recibida por error es un delito. (Getty)

¿Qué pasa si no se devuelve el dinero recibido por error en Jalisco?

Aquí es donde entra la distinción clave que establece la norma en Jalisco, y que determina el alcance de la sanción:

Mala fe : Si la persona que recibió el bien o dinero sabía que no le correspondía y aun así decidió quedárselo, deberá pagar el precio corriente de esa prestación. Es decir, el valor de mercado de lo recibido.

: Si la persona que recibió el bien o dinero sabía que no le correspondía y aun así decidió quedárselo, deberá pagar el de esa prestación. Es decir, el valor de mercado de lo recibido. Buena fe: Si quien lo recibió genuinamente desconocía que el bien no le pertenecía, la obligación se limita a devolver únicamente lo equivalente al enriquecimiento real que obtuvo.

La diferencia entre actuar de buena o mala fe puede significar una brecha económica importante al momento de enfrentar las consecuencias legales.

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