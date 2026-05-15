Las condiciones de temperaturas extremas que se llegaron a presentar en México hace un par de semana volverán a afectar a gran parte del territorio nacional, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes 15 de mayo la onda de calor afectará a estados del norte, centro y sur del país.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua informó que más allá de las afectaciones por la onda de calor, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad en el país, provocarán lluvias y chubascos en zonas como Chiapas, Michoacán y demás.

Por último, se detalló que una línea seca en el norte de México en combinación con otros eventos naturales, originarán rachas de viento de entre los 50 y 70 kilómetros por hora, así como posibles tolvaneras en estados del noroeste, norte y noreste del país.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex este 15 de mayo

Fue la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX), la que dio a conocer que se activó la alerta amarilla por temperaturas altas en la capital, pues se esperan temperaturas de hasta 31°C en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero (GAM), Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) se esperan temperaturas máximas de 29°C, así como un ambiente frío y en las zonas altas de la demarcación.

Clima en Nuevo León este viernes 15 de mayo

De acuerdo con los pronósticos presentados por la misma Conagua, el estado de Nuevo León será una de las principales entidades del país que se verán afectadas por la onda de calor, pues se esperan temperaturas de hasta 40°C en la demarcación.

Pese a ello, también se prevén intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm, así como rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Pronósticos en Puebla para este viernes

A pesar de que en la zona del suroeste de Puebla se esperan temperaturas de hasta 35°C, la Conagua informó que también se mantendrán las condiciones de lluvias e intervalos de chubascos a lo largo de este viernes 15 de mayo.

Estados afectados por la onda de calor este Día del Maestro

Los estados que se verán afectados por la onda de calor este viernes 15 de mayo son:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

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