Hito científico: Crean córnea artificial con escamas de pescado que podría ayudar a recuperar la visión

Investigadores de la Universidad de Granada (UGR) desarrollaron una innovadora córnea artificial a partir de escamas de pescado, un avance en ingeniería tisular que podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades oculares.

La cornea, que es la parte transparente de nuestro ojo, carece de vasos sanguíneos y su capacidad de reparación es casi nula; las enfermedades que afectan a esta parte del ojo son muy difíciles de tratar. Hasta ahora, frente a patologías corneales graves, la solución principal es el trasplante de un donante fallecido, lo que implica entrar en una lista de espera.

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Trasplante de cornea: ¿Qué novedades hay en 2026?

Sin embargo, los científicos del Grupo de Ingeniería Tisular del Departamento de Histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria han conseguido crear unos implantes altamente biocompatibles, resistentes y transparentes, a partir de escamas de varios tipos de peces comúnmente encontrados en el mercado, como las carpas.

"Debido a su origen, este producto es muy accesible, fácil de obtener y económico, y podría ayudar a impulsar la industria pesquera local", afirmó Ingrid Garzón, coautora del estudio.

🔬 Investigadores de la #UGR e @ibsGRANADA desarrollan una córnea artificial revolucionaria a partir de escamas de peces 🐟



🙌 Este avance ofrece implantes corneales altamente biocompatibles, resistentes y transparentes



ℹ️ Info: https://t.co/DiUszAHHsB pic.twitter.com/qkmofTRn1K — Universidad Granada (@CanalUGR) March 9, 2026

Si bien las pruebas sugirieron que podrían ser útiles para la reparación y regeneración de la córnea, la tecnología aún está lejos de ser posible su uso clínico.

El equipo afirmó que el material produjo buenos resultados funcionales en estudios de laboratorio y en animales que recibieron los implantes.

"Si bien el trasplante estándar suele ofrecer buenos resultados, es necesario desarrollar nuevos métodos de regeneración eficaces que no dependan de la donación de órganos, la cual está sujeta a listas de espera", dijo Miguel Alaminos, también profesor de histología en la misma universidad, en el comunicado.

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