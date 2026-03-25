Van 128 toneladas de petróleo recolectado; crisis ambiental golpea pesca y turismo en Veracruz y Tabasco

La presencia de hidrocarburos en las costas de Veracruz y Tabasco ha encendido alertas no solo por el daño ecológico inmediato, sino por lo que evidencia: una respuesta institucional que, aunque activa, parece insuficiente frente a la magnitud del problema.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de México, brigadas interinstitucionales han recolectado alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo en más de 165 kilómetros de litoral.

Sin embargo, organizaciones como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México advierten que la afectación podría extenderse hasta 630 kilómetros, es decir, prácticamente toda la franja arrecifal del suroeste del Golfo.

📍Gobierno de México refuerza acciones integrales ante presencia de hidrocarburos en costas del Golfo de México



Comunicado Conjunto: https://t.co/aaC1OSot1h pic.twitter.com/L2Dzdvc4Om — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 25, 2026

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Derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco: limpieza avanza, pero contaminación persiste

Las labores de limpieza encabezadas por dependencias como la Secretaría de Marina, Semarnat, ASEA, Profepa y Pemex incluyen recolección manual, instalación de barreras y uso de materiales especializados para contener el crudo.

Las zonas más afectadas se ubican en puntos estratégicos como Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan, el puerto de Veracruz y Dos Bocas, Tabasco. A pesar de estos esfuerzos, en diversas playas continúa apareciendo chapopote adherido a la arena e incluso mezclado con sargazo, lo que evidencia que el hidrocarburo sigue llegando a la costa.

Pescadores afectados en época de Cuaresma y Semana Santa

Además, aunque Pemex ha destinado más de 35 millones de pesos en apoyos a comunidades pesqueras —incluyendo combustible, herramientas y atención médica—, pescadores y habitantes locales enfrentan pérdidas económicas sostenidas ante la contaminación de sus zonas de trabajo, debido a que es temporada alta por la Cuaresma y la Semana Santa.

Continúa el derrame de petróleo en playas, solo se ha hecho limpieza en zona turística

El apoyo, si bien necesario, no sustituye la urgencia de detener el origen del problema.

¿Quién es responsable del derrame de combustibles en el Golfo de México?

Las autoridades federales mantienen una investigación técnica con imágenes satelitales, monitoreo de corrientes y sobrevuelos, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, señaló que el derrame podría provenir de un buque petrolero privado que operaba frente a Tabasco.

A pesar de esta hipótesis, hasta ahora no hay responsables confirmados ni sanciones, lo que alimenta la percepción de opacidad y lentitud institucional en un tema ambiental crítico.

El antecedente del desastre de Deepwater Horizon demuestra que los efectos de este tipo de incidentes pueden prolongarse durante años, afectando cadenas alimenticias, biodiversidad y economías locales.

VIDEO: Revelan MOMENTO EXACTO del inicio de la explosión en la refinería Dos Bocas que dejó 5 muertos Cámaras de vigilancia captan la repentina combustión que dejó cinco muertos; FGR investiga si residuos petroleros en el suelo detonaron el siniestro. 19 marzo, 2026

Impacto ambiental: un problema que podría durar años

Especialistas advierten que los hidrocarburos no solo dañan la superficie visible, sino que penetran ecosistemas como manglares, lagunas y arrecifes, alterando procesos naturales y afectando especies marinas.

En este contexto, preocupa que algunas autoridades minimicen los efectos, como ocurrió con reportes oficiales que niegan mortandad de fauna, pese a que organizaciones civiles continúan documentando posibles afectaciones.

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