María José Talayero Schettino, médica toxicóloga: “Si tu hijo tuvo contacto con plomo, esto es lo primero que debes hacer”

La reciente detección de niños con altas concentraciones de plomo en sangre en Nuevo León volvió a poner en el centro del debate la exposición a este metal pesado en México.

ADN40 dialogó con María José Talayero Schettino, una médica toxicóloga e investigadora mexicana que detalla cuáles son las principales fuentes de exposición en el país, cuáles son las consecuencias en el organismo, cómo prevenirlas y cómo actuar ante un caso sospechoso.

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¿Cómo saber si un niño está intoxicado por plomo?

La exposición al plomo en concentraciones bajas y moderadas no produce síntomas visibles inmediatos, explica María José Talayero Schettino, investigadora en el Center for Global Development (CGD), donde estudia los efectos de la exposición al plomo en la salud pública y diseña políticas para reducir su impacto.

Dado que no hay síntomas inmediatos, la clave no está en esperar señales de alarma, sino en identificar factores de riesgo: si un menor convive con fuentes sospechosas de plomo y se considera que puede estar expuesto, lo recomendable es solicitar una prueba de niveles en sangre.

La investigadora, que también es médica toxicóloga, explica que la investigación epidemiológica comienza con cuestionarios para identificar fuentes de exposición y, una vez detectadas, se debe dar el aviso a las familias y continuar los procedimientos médicos pertinentes.

¿Cuáles son las consecuencias de la exposición al plomo?

Aunque de manera silenciosa, el daño ocurre. Algunos de los efectos mejor documentados ocurren en el sistema nervioso central. “Reduce el coeficiente intelectual, interfiere con el desarrollo cognitivo y del aprendizaje, y se ha asociado con problemas de conducta como mayor impulsividad y agresividad. Incluso, un estudio del CGD encontró que el plomo podría ser responsable de una quinta parte de la brecha educativa entre los países ricos y los pobres”, detalla la investigadora mexicana.

Otras de las consecuencias citadas por la toxicóloga especializada en plomo incluyen:

Aumento en el riesgo de hipertensión y enfermedad cardíaca (la principal causa de mortalidad en México)

Daño a los riñones (México es el país con mayor incidencia de enfermedad renal crónica, según la experta)

En resumen, el plomo afecta a casi todos los sistemas del organismo. Y un dato inquietante es que buena parte de estos efectos se manifiestan años después de la exposición y rara vez se asocian al metal.

¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación por plomo en México?

Consultada sobre las posibles fuentes de exposición a este metal pesado en el país, Talayero Schettino advirtió que “en México, la principal fuente de exposición al plomo es la loza de barro vidriado, tan arraigada en nuestra cultura que puede decirse que la mayoría de los mexicanos hemos estado expuestos a este metal a través de ella".

Otros elementos de la vida cotidiana que son fuentes relevantes de exposición al plomo incluyen:

Pinturas en paredes y mobiliario

en paredes y mobiliario Juguetes

Joyería

Materiales con plomo

con plomo Algunos dulces

Emisiones de industrias cercanas a las comunidades

Guía de prevención: cómo evitar la exposición al plomo en la vida cotidiana

Debido a que el daño es irreversible en gran medida, la prioridad debe ser evitar el contacto con el metal antes de que ingrese al torrente sanguíneo. La especialista propone tomar algunas medidas en la vida cotidiana como:

Evitar cocinar, calentar o almacenar alimentos en loza de barro vidriado

Revisar que las pinturas en paredes y muebles no estén descascaradas, ya que el polvo contaminado es una vía de entrada común

Evitar la compra de juguetes de procedencia dudosa o en plataformas sin regulación clara que puedan contener pinturas con plomo

Fomentar el lavado frecuente de manos en los niños, especialmente antes de comer

Mantener una alimentación balanceada, rica en calcio y hierro, lo que contribuye a que el organismo absorba menos plomo

Identificar las fuentes de plomo requiere información. “La exposición al plomo afecta silenciosamente a millones de mexicanos, y sin programas de monitoreo sistemático, simplemente no sabemos la magnitud real del problema", advierte la experta.

Al eliminar el plomo de nuestro entorno cotidiano, no solo protegemos el futuro de los niños, sino que reducimos el riesgo de enfermedades crónicas que afectan a la población adulta en México.

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