CONFIRMADO: Este estado concluye clases el 25 de junio por calor

Pese al rezago educativo y tras la polémica del fin de ciclo escolar anticipado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay un estado que sí terminará las clases antes de lo previsto.

Es usual que cada año las entidades federativas modifiquen su calendario de actividades académicas debido a las condiciones climáticas y este 2026 no es la excepción.

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¿En qué estado no habrá clases desde el 25 de junio?

La Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno de Colima determinó adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica y media superior, debido a las altas temperaturas y la posibilidad de lluvias intensas en la entidad.

Asimismo, el viernes 26 de junio se realizará la sesión de Consejo Técnico Escolar para docentes. Las autoridades educativas detallaron que del 29 de junio al 1 de julio se desarrollarán actividades administrativas y festivales de cierre de ciclo escolar.

En tanto los días 2 y 3 de julio estarán destinados al taller intensivo para figuras educativas, con lo que concluirán formalmente las actividades del ciclo escolar, periodo tras el cual comenzarán formalmente las vacaciones para docentes pertenecientes a instituciones educativas públicas dentro del estado de Colima.

¿En qué otros estados se adelanta el fin de ciclo escolar 2026?

Yucatán : el ciclo escolar concluirá el 26 de junio.

: el ciclo escolar concluirá el 26 de junio. Tamaulipas : el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que el ciclo escolar terminará el 10 de julio.

: el secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que el ciclo escolar terminará el 10 de julio. Nuevo León: el 8 de julio será el último día de clases para estudiantes de la entidad.

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