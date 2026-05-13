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Confirmado: Nuevo León decreta nuevas fechas en su calendario oficial de actos cívicos

El Congreso local aprobó por unanimidad un paquete de efemérides que reconfigura el calendario estatal y suma conmemoraciones que tocan a familias, escuelas y comunidades enteras de la entidad.

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3 minutos lectura
Escrito por: Gastón Amestoy

El Congreso de Nuevo León votó esta semana un dictamen que modifica el calendario oficial de actos cívicos del estado. La medida pasó sin un solo voto en contra y suma varias efemérides que hasta ahora no tenían lugar formal en la agenda pública.

Lo aprobado abarca causas culturales, educativas y de protección a la niñez, además del homenaje a una figura clave del impulso cultural regional. Cada fecha tendrá observancia anual obligatoria en escuelas y dependencias estatales.

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¿Cuáles son las nuevas fechas conmemorativas en Nuevo León?

La Comisión de Educación presentó el dictamen ante el Pleno y la votación fue unánime. El acuerdo instruye a la Secretaría General de Gobierno a registrar las fechas y darles tratamiento oficial dentro del calendario cívico del estado, conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

El paquete suma efemérides al calendario oficial. Estas son las que el Congreso aprobó en este dictamen:

  • 12 de abril — Día de la Cultura en Nuevo León (en memoria de Mauricio Fernández Garza)
  • 14 de marzo — Día Estatal de las Aptitudes Sobresalientes
  • 13 de octubre — Día Estatal de Personas Guardias de Seguridad
  • 19 de noviembre — Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil
  • 21 de febrero — Día Estatal de la Lengua Materna
  • Primer domingo de marzo — Día del Patrimonio de Nuevo León
  • 25 de marzo — Día Estatal de la Vida
  • Primer domingo de junio — Día Estatal del Corredor de Nuevo León
  • 2 de mayo — Día Estatal contra el Acoso Escolar en Nuevo León

Las fechas entran al calendario porque el Congreso busca darles peso institucional a causas que hasta ahora dependían de iniciativas aisladas. La idea es que escuelas, dependencias y municipios trabajen estos temas de forma sostenida y no como gestos sueltos.

espectadores en un circo
esfera de la muerte Nueve fechas nuevas entran al calendario cívico tras la votación unánime del Congreso local. (Getty Images)

¿Qué pasa ahora con el calendario oficial?

La Secretaría General de Gobierno deberá hacer el registro formal y comunicar las fechas a dependencias estatales y municipales. El calendario actualizado aplicará desde el ciclo cívico siguiente y guiará actos protocolarios, jornadas escolares y campañas institucionales en toda la entidad.

La diputada Elsa Escobedo afirmó: “La Unanimidad refleja el compromiso del Congreso con causas que promueven la cultura, la inclusión, la protección de la niñez y el reconocimiento de sectores que contribuyen al bienestar social”.

Por su parte, la diputada Paola Linares, que presentó la parte del dictamen vinculada a derechos humanos, sostuvo: “El objetivo es fortalecer una cultura de respeto a la vida y a los derechos humanos”. Las nuevas fechas funcionarán como anclas para políticas educativas y campañas de sensibilización con observancia anual.

Marca las fechas en tu agenda si trabajás en escuelas, áreas culturales o dependencias públicas: varias de estas conmemoraciones llegan con la expectativa de actividades obligatorias en planteles y oficinas estatales.

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